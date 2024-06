Creare font unici con l'AI: i migliori generatori gratuiti

Creare font completamente nuovi o personalizzare quelli esistenti può essere un processo creativo stimolante ma anche impegnativo. I generatori di font AI sono uno strumento prezioso che può rendere tutto molto più semplice e immediato.

Progettare il font perfetto? Ci pensa l’AI!

Si immagini di dover progettare da zero il font perfetto per nuova linea di abbigliamento. Con questi programmi si ha la libertà di impostare ogni caratteristica che si desidera, dallo spessore delle lettere all’inclinazione, e l’intelligenza artificiale si occuperà di creare i glifi con un clic. È possibile così dare vita alla propria visione creativa senza dover apprendere le complessità delle tecniche di tipografia.

Anche nel caso in cui si disponga già di un font di proprio gradimento, i generatori AI consentono di modificarne in autonomia curve, spaziatura e altri aspetti, così da ottenere la variante perfetta adatta alle proprie esigenze.

Inoltre questi strumenti sono utili anche per armonizzare più font diversi all’interno di uno stesso progetto, in modo che pur mantenendo le proprie peculiarità si integrino bene tra loro senza stonature. Insomma, i generatori di caratteri AI sono un modo facile e divertente per dare libero sfogo alla propria fantasia, senza avere particolari competenze tecniche.

7 generatori di font AI gratis da provare subito

I generatori di font basati sull’intelligenza artificiale rappresentano un valido supporto per designer e creativi che vogliono creare font personalizzati oppure modificare quelli esistenti per adattarli a specifiche esigenze stilistiche e progettuali.

1. Calligrapher.ai

Calligrapher.ai utilizza una tecnologia avanzata chiamata rete neurale ricorrente (RNN) per trasformare il testo digitato in diversi stili di scrittura a mano. La piattaforma offre agli utenti la possibilità di personalizzare l’aspetto della scrittura generata regolando tre parametri principali:

Legibility ( Leggibilità ): Questo parametro consente di controllare quanto chiaramente leggibile debba essere la scrittura generata. Può essere regolato su una scala da 1 a 6, dove 1 rappresenta una scrittura più artistica ma meno leggibile, mentre 6 produce una scrittura più chiara e facile da leggere.

): Questo parametro consente di controllare quanto chiaramente leggibile debba essere la scrittura generata. Può essere regolato su una scala da 1 a 6, dove 1 rappresenta una scrittura più artistica ma meno leggibile, mentre 6 produce una scrittura più chiara e facile da leggere. Stroke Width ( Larghezza del tratto ): Questo parametro determina lo spessore delle linee utilizzate nella scrittura generata. Può essere regolato da 1 a 6, dove 1 rappresenta tratti sottili e delicati, mentre 6 produce tratti più spessi e marcati.

): Questo parametro determina lo spessore delle linee utilizzate nella scrittura generata. Può essere regolato da 1 a 6, dove 1 rappresenta tratti sottili e delicati, mentre 6 produce tratti più spessi e marcati. Speed (Velocità): Questo parametro simula la velocità con cui la scrittura a mano viene eseguita. Può essere regolato da 1 a 9, dove 1 rappresenta una scrittura lenta e deliberata, mentre 9 produce una scrittura più rapida e fluida.

Oltre a questi parametri, Calligrapher.ai offre anche una selezione di stili di scrittura predefiniti tra cui scegliere, ognuno con le proprie caratteristiche e personalità uniche.

Una volta generata la scrittura desiderata, gli utenti possono comodamente scaricarla come file SVG. Questo formato di file mantiene la qualità dell’immagine indipendentemente dalle dimensioni di scala, rendendolo ideale per varie applicazioni di progettazione grafica, come la creazione di inviti personalizzati, biglietti di auguri, loghi o qualsiasi altro progetto che richieda un tocco di scrittura a mano autentica.

2. Fontjoy

Uno degli aspetti più complessi nella progettazione grafica è scegliere e abbinare font che si integrino bene tra loro. Spesso capita di dover combinare più caratteri tipografici nello stesso progetto (ad esempio per titoli e testo) e farli convivere in armonia non è sempre facile.

Fontjoy è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che semplifica questo processo, suggerendo abbinamenti di font che funzionano bene insieme sia dal punto di vista estetico che di leggibilità. Grazie ad algoritmi di deep learning, Fontjoy è in grado di proporre accostamenti di caratteri che bilanciano contrasto e coerenza.

I font suggeriti avranno quindi stili diversi ma complementari, per esempio un titolo con grazie (allungamenti, solitamente ortogonali, alle estremità del carattere) accentuate e un testo più limpido e leggibile. In questo modo Fontjoy aiuta i designer a trovare rapidamente combinazioni armoniose di font, sia per progetti web che per stampa, garantendo che gli elementi testuali risultino gradevoli da leggere e bene integrati tra loro dal punto di vista visivo.

3. AI Create

AI Create è uno strumento online che permette di progettare e generare font personalizzati sfruttando l’intelligenza artificiale, senza bisogno di competenze tecniche. Funziona in questo modo: l’utente può modificare una serie di parametri come stile delle lettere (tonde, corsive ecc.), peso (regular, bold, black), spaziatura tra i caratteri e altri dettagli di design.

In base alle proprie preferenze, l’AI genera in tempo reale l’anteprima del font creato. Una volta ottenuto il risultato desiderato, il font può essere scaricato in formato TTF per essere installato e utilizzato su programmi di grafica, siti web, documenti e altri progetti di stampa digitale. Questo strumento è molto utile per designer che devono creare font specifici per determinati progetti. Con AI Create è possibile realizzare velocemente caratteri tipografici su misura, senza particolari competenze tecniche e dando spazio alla propria creatività.

4. PageGPT

Spesso per i designer può essere complicato trovare il font perfetto che rispecchi lo stile e il contesto di un particolare progetto. PageGPT semplifica questo processo grazie all’intelligenza artificiale. All’utente basta semplicemente inserisce le preferenze relative al font che sta cercando, ad esempio indicando che deve avere un aspetto elegante e moderno per essere utilizzato nel design di un sito web aziendale.

PageGPT riceve queste informazioni sullo stile desiderato e il contesto d’uso come input e, grazie ad algoritmi di AI, genera diverse opzioni di font che rispondono a tali parametri. L’utente può così scegliere il carattere tipografico che rispecchia esattamente la sua visione creativa.

Questo approccio personalizzato velocizza il processo di ricerca del font ideale, fornendo in tempi rapidi varie alternative su misura in base alle indicazioni date. È uno strumento utile sia per progetti professionali che personali.

5. AI Font Generator

AI Font Generator è uno strumento online che permette di creare font decorativi customizzati per aumentare l’impatto visivo e l’engagement sui social. L’utente può generare varie opzioni di font in stili decorativi, che possono essere copiati e incollati per utilizzarli immediatamente nei post sui social media.

Questa piattaforma è l’ideale per creare font su misura per progetti specifici o campagne di social media che richiedano una tipografia creativa e accattivante. Permette di sperimentare con caratteri unici ed originali da utilizzare ad esempio nei post di Instagram, Facebook o YouTube.

6. Brandmark.io Font Generator

Brandmark.io è uno strumento online che consente di creare e gestire la propria identità visiva del brand in modo coerente su tutti i materiali di marketing. Grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di suggerire la tipografia più adatta al logo e allo stile del brand, migliorando la leggibilità e l’impatto visivo dei contenuti.

Ad esempio, per i post sui social media proporrà font accattivanti ma leggibili; per la pubblicità caratteri che risaltino; per documenti ufficiali stili più eleganti e professionali. In questo modo, indipendentemente dal materiale, il testo risulterà coerente con l’identità del marchio e contribuirà a veicolare un’immagine coordinata su tutti i canali di comunicazione.

Uno strumento utile quindi per gestire la coerenza della brand identity e migliorare l’efficacia dei contenuti di marketing.

7. Font Generator di SpinBot

Font Generator di SpinBot è pensato per chi non ha esperienza nel design grafico, ma desidera rendere i propri contenuti più accattivanti dal punto di vista visivo. Consente, infatti, di creare font personalizzati e aggiungere personalità ai documenti o al sito web in modo molto semplice. L’utente deve solo scegliere uno stile di font tra quelli proposti dall’intelligenza artificiale. Il carattere generato può essere copiato e incollato ovunque serva.