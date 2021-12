Creare moduli online non è mai stato così facile

Che siate un utente privato, un'azienda o un'associazione, può sempre capitare di dover creare moduli online per cercare di capire cosa altri utenti pensano del proprio lavoro, o magari per testarne le conoscenze. Sul web esistono decine di siti che permettono di farlo in poco tempo, ma oggi vogliamo parlarvi di uno strumento davvero molto avanzato, ma allo stesso tempo anche parecchio semplice da utilizzare. Stiamo parlando di 123 Form Builder, il quale offre oggi anche diversi sconti sui piani annuali fino ad un massimo di 77 euro sul piano Platinum. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa effettivamente offre tale piattaforma.

Creare moduli online con 123 Form Builder

123 Form Builder può essere considerato uno dei servizi più avanzati per creare moduli online e proprio per questo, qualcuno potrebbe anche considerarlo troppo difficile da utilizzare. Tuttavia, dopo aver imparato a sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità, tutto il processo diventerà semplice e immediato.

Sin da subito si potrà infatti partire da un modello completamente vuoto, oppure sceglierne uno pre impostato in un catalogo di più di 1000 documenti. La tipologia dei moduli generati automaticamente varia in base alla categoria ricercata, ma sicuramente ce ne sarà uno che rispecchierà i propri interessi.

Tra le funzioni più interessanti di 123 Form Builder, c'è quella relativa alla sua meccanica di utilizzo basata sul drag-and-drop, la quale permetterà all'utente di posizionare tutte le finestre sul documento semplicemente trascinandole nella posizione preferita. Inoltre, ogni modulo può essere interato con più di 80 servizi online, tra cui anche Wix e Fogli Google.

Tale piattaforma potrà essere utilizzata anche in maniera gratuita, ma con un limite di soli 5 moduli, 10 campi per ogni modulo e 100 condivisioni del documento al mese. Per sbloccare tutte le funzionalità, bisognerà invece richiedere il piano in abbonamento, il quale varierà nel prezzo in base alle proprie esigenze. A questo proposito, ricordiamo nuovamente la promozione che interessa i piani annuali Gold e Platinum. Il primo dei due con uno sconto di circa 40 euro, mentre il secondo con uno sconto di ben 77 euro. Non resta quindi che provarlo subito e decidere se passare al piano completo per sbloccarne tutte le funzioni esclusive.