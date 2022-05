Come creare una presentazione gratis senza utilizzare Powerpoint? La risposta si chiama Canva: sviluppato nel 2013 dall’omonima azienda australiana, si tratta di un ottimo editor grafico semplice e versatile, alla portata di tutti. Conferenze, dimostrazioni o progetti scolastici: qualunque siano le tue esigenze, con Canva potrai progettare presentazioni accattivanti grazie ai tantissimi modelli gratuiti messi a disposizione da professionisti.

Perché usare Canva?

Perché è semplice e veloce. Non è necessario possedere alcuna competenza, né acquistare costosi programmi per realizzare prodotti dal taglio professionale. Canva, inoltre, mette a disposizione un’ampia raccolta che include più di un milione di immagini, grafiche e illustrazioni. Puoi anche caricare le tue foto e le tue illustrazioni direttamente dal tuo PC e collaborare attivamente con il tuo team di lavoro.

Come creare presentazioni gratis con Canva: guida all’uso

Accedi a Canva. Apri l’editor sul tuo browser oppure scarica l’applicazione e accedi utilizzando le tue credenziali o registra un account gratis. Dopodiché cerca la scheda “Presentazioni” nella barra di ricerca per visualizzare tutti i template disponibili. Seleziona il modello che fa al caso tuo. Guarda le presentazioni disponibili e scegli quella che più si adatta alle tue esigenze. Personalizza il progetto. Dopo aver scelto il modello giusto, potrai personalizzarlo a piacere e secondo i tuoi gusti: aggiungi foto, animazioni, loghi e il numero di slide. Presenta con stile. Utilizza la piattaforma per presentare direttamente il tuo progetto. Fallo in modalità oppure registrati con video e audio o solo con audio. E non dimenticare che puoi salvare le tue presentazioni in formato PDF o in formato Powerpoint oppure condividerle con un link diretto.

Per i più esigenti, Canva è disponibile anche in versione Pro che include, oltre a tutti gli strumenti di progettazione, anche un kit aziendale per il proprio brand, un planner, 100 GB di spazio di archiviazione e oltre 100 milioni di risorse premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.