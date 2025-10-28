 Creare un sito web con l'AI? Con Hostinger puoi: sconti fino all'80%
Creare un sito web con l'AI? Con Hostinger puoi: sconti fino all'80%

È in scadenza la promo Black Friday di Hostinger: fino all’80% di sconto su hosting, con dominio e website builder AI inclusi.
È ormai in scadenza l’imperdibile promo Black Friday di Hostinger: un’occasione unica per creare il tuo sito web sfruttando sconti fino all’80% sui piani hosting della piattaforma, che includono anche l’imperdibile website builder basato su Intelligenza Artificiale. Nell’offerta, che parte da 2,49 euro al mese, sono inclusi tre mesi extra gratis e dominio incluso per un anno.

Scopri l’offerta Black Friday di Hostinger

AI website builder: il tuo sito pronto in pochi clic

I piani che Hostinger propone in offerta sono tre:

  • Premium a 2,49 euro al mese (80% di sconto), che include tutto quello che serve per iniziare;
  • Business a 3,29 euro al mese (78% di sconto), che offre più potenza e strumenti avanzati per il tuo sito web;
  • Cloud Startup a 7,49 euro al mese (71% di sconto), l’ideale per chi deve gestire progetti complessi.

Tutti i piani includono tre mesi gratuiti extra, traffico illimitato, certificati SSL gratuiti, backup automatici, e-mail professionali, garanzia di uptime al 99,9% e assistenza clienti disponibile 24/7.

Attiva il tuo piano con sconti fino all’80%

La vera chicca è, però, il website builder di Hostinger: grazie agli strumenti basati su Intelligenza Artificiale, potrai creare il tuo sito web da zero in pochissimi clic. L’AI si occuperà di generare design (che potrai sempre personalizzare tramite l’editor drag & drop), sezioni e testi ottimizzati.

Puoi realizzare blog, e-commerce o siti web aziendali pronti all’uso, sfruttando template professionali e integrazioni con WordPress e altre piattaforme. È disponibile anche un agente AI per la manutenzione automatica, Kodee, che ti aiuta a gestire tutto semplicemente chattandovi.

L’offerta, che anticipa il Black Friday, è davvero interessante, considerando tutto ciò che include. Hai ancora pochi giorni per approfittare degli sconti fino all’80% su tutti i piani Hostinger. Approfittane subito e risparmia: se dovessi cambiare idea, puoi sempre contare sulla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ott 2025

Eleonora Busi
28 ott 2025
