Creare un sito web senza fatica: fatti furbo, scegli IONOS

Pensare che creare un sito web sia difficile, o meglio sia per pochi, è una scemenza. Oggi, ieri, domani, poco importa: se si ha in mente un progetto che si ritiene valido, giusto o sbagliato che sia, non c’è motivo per rimandarlo all’infinito. Il merito è della tanto vituperata intelligenza artificiale, verso cui all’inizio tante persone hanno mostrato la loro perplessità, salvo poi ricredersi strada facendo. AI che è alla base del successo del website builder di IONOS, azienda tedesca specializzata in soluzioni di web hosting. Entrando più nello specifico, MyWebsite Now Starter è il tool progettato per tutti coloro che non sanno nemmeno cosa sia il codice HTML ma vogliono ugualmente aprire un sito. Il piano Plus, oggi, è in offerta gratis per 12 mesi, invece di 18 euro, per uno sconto di 216 euro in un anno.

Il website builder con AI di IONOS è prodigioso

Scegli un template, aggiungi i contenuti e personalizza il layout. Stop, non devi far altro, se non procedere con la pubblicazione del sito. Che tu voglia creare un blog, un portfolio personale, un sito di notizie o un e-commerce, i passaggi restano sempre questi. Selezione di un template, aggiunta dei contenuti e modifica finale del layout in base a quelle che sono le tue preferenze o esigenze.

La vera magia è quando si passa al secondo step, quello dell’aggiunta di sezioni e pagine web. Quando navighi in Internet e visiti un sito curato a livello di grafica e tutto, potresti pensare che sia impossibile per te raggiungere un simile risultato. Invece, grazie al website builder con AI di IONOS, ti accorgerai di quanto sia semplice in realtà riprendere quelle stesse forme, geometrie, strutture viste in precedenza, fino a creare qualcosa di tuo, qualcosa di unico.

Il pacchetto Plus dello strumento MyWebsite dell’azienda IONOS è in offerta a zero spese per 12 mesi anziché 18 euro al mese. Incluso nel piano otterrai un dominio per un anno, il website builder AI e una casella di posta elettronica con uno spazio da 12GB, tra le altre cose.