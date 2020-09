Creative Mentorship: Adobe e OFFF per i creativi

Oggi, nel primo giorno di settembre, Adobe e OFFF Academy annunciano la nuova edizione 2020/21 di Creative Mentorship. Un programma di mentoring il cui obiettivo è quello di sostenere i giovani talenti creativi, indipendentemente dal loro background, dalla qualifica o dal livello di esperienza maturato. Al link a fondo articolo il modulo per avanzare la propria candidatura.

Adobe e OFFF Academy: torna Creative Mentorship

L’iniziativa consentirà agli under 30 di tutta Europa di essere affiancati per un periodo pari a sette mesi da un tutor personale, offrendo ai candidati selezionati consigli esperti e l’ispirazione giusta per dare vita ai progetti. Sei i percorsi relativi ad altrettanti ambiti: Art Direction, 3D, Interaction Design, Animazione, Video e Fotografia. Così Simon Morris, Digital Media Marketing di Adobe EMEA, descrive l’iniziativa.

Se questo periodo ci ha insegnato qualcosa, è che la creatività ha bisogno di superare limiti, frontiere e ostacoli in modo che tutti, indipendentemente dal livello di esperienza e background, possano far emergere il proprio talento. Ecco perché il motto “Creatività per tutti” è così importante per Adobe. Il programma Creative Mentorship di OFFF rappresenta un’opportunità importantissima per incoraggiare i giovani a seguire le loro passioni e sostenere una nuova generazione di menti creative.

Nell’occasione Adobe finanzierà un viaggio verso la città di ogni mentor, così da poter mettere in contatto le parti in un virtuoso circolo creativo. Il primo maggio 2021 tutti voleranno poi a Barcellona per presentare il lavoro svolto. Chiudiamo con il commento di Vlad Dultsev, uno dei giovani selezionati lo scorso anno, aspirante artista 3D di Mosca che ha presentato un progetto per esplorare gli effetti dell’architettura urbana sul ritratto digitale di una città.