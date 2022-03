Creative Stage Air: soundbar per PC a meno di 30 euro. Che BOMBA!

Sfortunatamente anche i monitor ormai ospitano altoparlanti piuttosto discutibili. Premesso che li integrino, considerando che alcune soluzioni anche nella fascia alta del mercato, non offre alcun sistema audio. Puoi però risolvere questo ostacolo con meno di 30 euro, ed ottenere in entrambi i casi un’esperienza sonora di alta qualità, con una versatilità incredibile e un ingombro ridotto con la Creative Stage Air su Amazon.

Soundbar monitor Creative Stage Air: caratteristiche tecniche

Si tratta di una piccola soundbar posizionabile sotto al monitor che dispone di due driver separati per una vera esperienza stereofonica. Tuttavia, non manca un ottimo radiatore passivo capace di garantire bassi decisamente più potenti e bilanciati rispetto ai tradizionali speaker integrati. Il design, come anticipato, è estremamente compatto con una lunghezza di soli 41cm. Ottima l’alimentazione che avviene tramite USB, perfetta per la connessione al computer o in alternativa alla presa di corrente. Non manca neanche la funzione di risparmio energetico che spegne automaticamente la soundbar quando non viene utilizzata. Come dispositivo fisso è senza dubbio uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo e tra i più pratici da abbinare al PC.

Una delle feature più interessanti, però, è senza dubbio la possibilità di utilizzare la soundbar come vero e proprio speaker Bluetooth all’occorrenza. All’interno, infatti, integra perfino una batteria ricaricabile che fornisce fino a 6 ore di autonomia per animare le tue feste. Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Oltre al Bluetooth, è presente l’immancabile jack da 3,5mm ed una pratica porta USB. Questo consente di riprodurre i file direttamente da una pendrive grazie al lettore multimediale integrato. La potenza sviluppata è di ben 20 Watt, ovvero circa 10 volte superiore agli speaker integrati dei monitor più recenti. Naturalmente, si tratta di un dispositivo plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti.

Grazie ad uno sconto del 15%, puoi acquistare la soundbar Creative Stage Air a soli 29,74 euro su Amazon. Considerando la qualità del prodotto, è un vero e proprio affare.

