Creative T100: ascolta bene, sconti per le tue orecchie

Chi ha qualche anno di più si emozionerà al solo vedere il marchio Creative sulla propria scrivania; chi ne ha qualcuno di meno dovrà prima accendersi, ma l'emozione è scontata. Il brand ha infatti costruito la propria storia proprio nell'ambito del suono e dei PC, il che rende questa coppia di altoparlanti Creative T100 da tavolo ideali proprio per questa esigenza: esprimere al meglio il suono, ascoltando musica, film e gaming in un modo che nessun monitor saprebbe mai offrirti.

Creative T100

Può essere un regalo per sé o per altri, in ogni caso ordinandolo ora arriva prima di Natale. E occhio al prezzo, perché si tratta di una OFFERTA TOP destinata a scadere nel giro di breve: solo 79,76 euro grazie al 34% di sconto disponibile ora.

I mini altoparlanti 2.0 Creative T100 hanno design essenziale ed elegante, con frontale a rete a mascherare i driver interni da 7cm. Erogano 40W nominali di potenza offrendo pieno realismo pur nel poco spazio e con la poca spesa richiesti. Questo, infatti, ha sempre saputo fare Creative: creare il giusto contesto di ascolto di fronte al display, accompagnando la storia del mondo desktop con altoparlanti che hanno saputo dar voce a software musicali, videogiochi, streaming e molto altro ancora.

Esatto, hai sentito bene: solo 79,76 euro. Un prezzo così non si era ancora visto, ma Natale è Natale.