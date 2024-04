Credem Link: aprilo entro il 30 aprile per ottenere fino a 100€ in Buoni Amazon

Canone zero e fino a100€ in Buoni Amazon

Credem Link è un conto a canone zero, che si può gestire completamente tramite canali digitali, e con la promozione in corso dedicata ai nuovi clienti, offre fino a 100€ in buoni regalo Amazon.it per chi utilizza la carta di debito associata al conto per i propri acquisti.

Carte di pagamento incluse

Il conto offre una carta di debito internazionale Mastercard a canone zero per il primo anno (poi 1, 50€ al mese). In alternativa è disponibile una carta su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero per sempre.

Innovazione digitale e supporto in filiale

Credem Link è progettato per chi desidera la comodità di un conto online senza rinunciare al supporto diretto di consulenti esperti. Il conto si può aprire e gestire completamente online, utilizzando strumenti come l’internet banking e l’app Credem Mobile, inoltre è possibile richiedere il supporto dei consulenti della banca, disponibili sia in filiale che tramite videochiamata.

Procedura di apertura semplice

La facilità di configurazione del conto, che richiede solo un documento d’identità e una connessione internet per il riconoscimento tramite video selfie, rende Credem Link una scelta ideale per chi cerca un approccio moderno alla banca. Il processo di registrazione si completa con la firma elettronica, permettendo un attivazione immediata e sicura del conto.

Per conoscere l’offerta completa di Credem Link clicca qui.