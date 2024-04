Credem Link: canone gratis e 100€ in buoni Amazon

L’ultima promo di Credem Link ti consente di ottenere un conto corrente con canone completamente gratuito e fino a 100€ in buoni da spendere su Amazon come vuoi! Ti basta diventare titolare entro il 30 aprile per approfittarne e diventare titolare in pochissimo tempo.

Ottieni 100€ in buoni Amazon con Credem Link

Credem Link è un conto corrente lanciato da Credem che, con l’ultima promo, offre canone gratuito per sempre e una squadra di consulenti dedicata. Per ottenere i 100€ in buoni Amazon, aprilo entro il 30 aprile facendo clic su “Apri conto online” dalla pagina dedicata al prodotto. Seguendo le procedure, inserisci il codice promozionale CREDEM100 durante la richiesta e, una volta aperto, fai acquisti con la carta di debito per ottenere i buoni.

La Credem Card Internazionale è una carta di debito MasterCard che ti consente di effettuare spese e prelevare in tutto il mondo presso gli ATM che aderiscono al circuito. Puoi usarla sia in modalità contactless che con i portafogli digitali, come Apple Pay e Google Pay. È gratis per il primo anno, mentre successivamente, il canone sarà di 1,50€ al mese. Puoi tuttavia avere una carta di pagamento totalmente gratuita se scegli la carta di debito Bancomat, con cui puoi acquistare nei negozi e prelevare in tutta Italia, oltre che pagare ai caselli autostradali con il circuito FastPay.

Credem Link è gestibile da PC o da app: ti basta scaricare l’app per smartphone Android o iOS e lo controlli senza problemi anche in mobilità per quanto riguarda il controllo del saldo, i movimenti, ma anche operazioni comuni come ricariche, bonifici e pagamento bollettini, oltre che regolare i limiti periodici per la spesa e i prelievo delle carte.

Puoi anche avere Conto Deposito Più e risparmiare grazie a un interesse annuo lordo a scadenza del 4% sui depositi per un minimo di 5000€ e vincolati per 6 mesi.