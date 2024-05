Credem Link: canone zero per sempre e consulenza personalizzata

Credem Link si posiziona come una soluzione ideale per chi cerca un conto corrente online facile da gestire con il supporto di consulenti dedicati. La sua offerta senza canone, insieme alla flessibilità delle operazioni online e il supporto personalizzato, lo rendono una scelta perfetta per chi è alla ricerca di un’esperienza bancaria pratica e moderna.

Caratteristiche principali del Conto Credem Link

Credem Link è progettato per offrire una gestione del conto corrente completamente online con diversi vantaggi:

Canone zero : Il conto online Credem Link viene offerto senza alcun canone mensile.

: Il conto online Credem Link viene offerto senza alcun canone mensile. Carta di debito : L’offerta include una carta Credemcard Internazionale Mastercard è a canone zero il primo anno (successivamente 1, 5€ al mese), o in alternativa una Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero per sempre.

: L’offerta include una carta Credemcard Internazionale Mastercard è a canone zero il primo anno (successivamente 1, 5€ al mese), o in alternativa una Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero per sempre. Internet Banking e App Mobile : Accesso al conto tramite PC o dispositivi mobili, con la possibilità di eseguire tutte le operazioni bancarie standard.

: Accesso al conto tramite PC o dispositivi mobili, con la possibilità di eseguire tutte le operazioni bancarie standard. Consulenza personalizzata : Credem Link mette a disposizione dei clienti un team di consulenti, sia in filiale che da remoto, per un supporto personalizzato.

: Credem Link mette a disposizione dei clienti un team di consulenti, sia in filiale che da remoto, per un supporto personalizzato. Accessibilità: Aprire un conto è semplice e veloce, con una procedura completamente online.

Conto Deposito Più

Oltre al conto corrente, Credem offre anche il “Conto Deposito Più”, che può essere attivato facilmente online, offrendo un tasso del 4% lordo annuo per i primi 6 mesi su nuove liquidità depositate.

Procedura di apertura

Aprire un conto Credem Link è estremamente semplice: per aprire il conto servirà un documento d’identità valido o l’identità digitale SPID, basterà compila i dati, scegliere il consulente, e attivare i servizi con la firma elettronica gratuita.

Per conoscere l’offerta completa di Credem Link clicca qui