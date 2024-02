Credem Link: conto con canone zero e carta di debito internazionale inclusa

Nell’era digitale, la gestione delle finanze personali si sta spostando sempre più online, e Banca Credem risponde a questa tendenza con il suo conto corrente online, Credem Link. Questo prodotto non solo semplifica le operazioni bancarie quotidiane, ma offre anche una serie di vantaggi e servizi esclusivi.

Caratteristiche del conto

Zero Canone e Carta di Debito Internazionale: Credem Link offre un canone zero con una carta di debito internazionale Mastercard inclusa, gratuita il primo anno e con un costo di1,5€ al mese successivamente. Questa carta permette acquisti online e pagamenti contactless in Italia e all’estero, supportando anche Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ecc. In alternativa, è disponibile la Credemcard, una carta di debito su circuito nazionale, senza costi aggiuntivi.

Internet Banking e App Mobile: Il servizio di Internet Banking di Credem, accessibile sia da PC che da smartphone attraverso l’App Credem Mobile, consente di gestire facilmente il proprio denaro, effettuare pagamenti e monitorare le spese senza costi aggiuntivi.

Consulenza personalizzata: Credem mette a disposizione dei suoi clienti un team di consulenti, sia in filiale che da remoto, per offrire supporto e consulenza su prodotti e servizi.

Conto Deposito Più: Per chi cerca di far fruttare i propri risparmi, Credem offre anche il Conto Deposito Più, con un tasso del 4% lordo annuo per 12 mesi su nuove liquidità depositate, con un investimento minimo di 5.000€.

Sicurezza e sostenibilità: La banca offre massima sicurezza nelle transazioni e promuove la sostenibilità, offrendo carte in plastica PVC riciclata e il servizio di Firma Elettronica per ridurre gli sprechi di carta.

Apertura online: La procedura per aprire conto Credem Link è veloce e intuitiva che può essere completata in pochi minuti online. È necessario avere un documento d’identità valido, una connessione internet stabile e un dispositivo con videocamera per il riconoscimento facciale.

