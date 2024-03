Credem Link: guadagna fino a 100€ in buoni Amazon

Apri ora Credem Link e approfitta della promo per avere da subito 100€ di buoni Amazon, diventando titolare entro il 31 agosto e inserendo il codice promozionale CREDEM100 in fase di richiesta. Otterrai anche un canone completamente gratuito e una carta di debito MasterCard per prelevare e pagare in tutto il mondo, oppure una carta di debito aderente al circuito nazionale Bancomat.

Credem Link: aprilo adesso e ottieni subito 100€ in buoni Amazon

Per ricevere i buoni da 100€ che puoi spendere per qualsiasi acquisto su Amazon, basta diventare titolare di Credem Link entro la data indicata e avviare la procedura di richiesta dalla pagina ufficiale, facendo clic su “Apri conto online”. In fase di richiesta, inserisci il codice promo CREDEM100 e completa i passaggi per finalizzare, firmando i contratti. Arrivata la carta a casa, spendi 200€ al mese tra l’1 maggio e il 31 agosto per ricevere buoni da 25€, per un totale di 100€.

Una volta diventato titolare, potrai avere un conto con:

Canone zero : Credem Link è completamente gratuito per sempre.

: Credem Link è completamente gratuito per sempre. Carte di pagamento : scegli tra la Credemcard Internazionale Mastercard o la Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat. La prima ti consente di prelevare, acquistare online e presso i negozi di tutto il mondo ed è gratis per il primo anno, mentre successivamente la quota passa a 1,50€ al mese. La seconda è invece completamente gratuita e ti consente di acquistare e prelevare in tutta Italia senza commissioni, nonché pagare velocemente in autostrada con il circuito Fastpay.

: scegli tra la Credemcard Internazionale Mastercard o la Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat. La prima ti consente di prelevare, acquistare online e presso i negozi di tutto il mondo ed è gratis per il primo anno, mentre successivamente la quota passa a 1,50€ al mese. La seconda è invece completamente gratuita e ti consente di acquistare e prelevare in tutta Italia senza commissioni, nonché pagare velocemente in autostrada con il circuito Fastpay. Operazioni base gratis : gestisci il tuo conto comodamente tramite internet banking. Accedi sia dal PC che dall’app Credem Mobile, disponibile sia per Android che per iOS, per monitorare le tue finanze, effettuare bonifici e controllare i tuoi movimenti.

: gestisci il tuo conto comodamente tramite internet banking. Accedi sia dal PC che dall’app Credem Mobile, disponibile sia per Android che per iOS, per monitorare le tue finanze, effettuare bonifici e controllare i tuoi movimenti. Assistenza sempre raggiungibile: avrai accesso a un team di consulenti Credem, sia presso le filiali che da remoto, sempre disponibili se hai domande o necessiti di supporto.

Diventa ora correntista Credem Link e non perderti tutti i suoi vantaggi!