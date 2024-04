Credem Link, per te 100€ in buoni Amazon: aprilo entro il 30 aprile!

La promo di Credem Link continua e ti consente di ottenere 100€ in buoni da utilizzare per qualsiasi acquisto su Amazon, insieme a un conto corrente completamente gratuito e una carta di debito internazionale VISA, oltre ad alcuni altri vantaggi che andremo a scoprire: ti basta richiederlo entro il 30 aprile per approfittarne!

Credem Link: diventa titolare entro il 30 aprile e non perdere la promo!

Credem Link è un conto corrente online ideato da Banca Credem. Può essere gestito da app, disponibile per Android e iOS, oltre che da homebanking e si attiva in pochissimo tempo direttamente online. Una volta aperto offre:

Conto corrente online a canone zero : Credem Link è completamente gratuito per sempre e non ha alcuna tipologia di canone periodico

: Credem Link è completamente gratuito per sempre e non ha alcuna tipologia di canone periodico Carta di debito Credemcard internazionale Mastercard : ti permette di effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti sia in Italia che all’estero. Il primo anno il canone è gratis, e successivamente è di soli 1,5€ al mese. Puoi anche collegare la carta ai portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagare in un attimo alla cassa, oppure utilizzarla in modalità contactless.

: ti permette di effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti sia in Italia che all’estero. Il primo anno il canone è gratis, e successivamente è di soli 1,5€ al mese. Puoi anche collegare la carta ai portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagare in un attimo alla cassa, oppure utilizzarla in modalità contactless. Facilità d’accesso e di gestione : gestisci il tuo conto da PC o smartphone tramite l’app Credem mobile o l’internet banking dal PC. Monitora le tue transazioni, effettua bonifici e controlla il saldo in modo semplice e sicuro, con notifiche in tempo reale.

: gestisci il tuo conto da PC o smartphone tramite l’app Credem mobile o l’internet banking dal PC. Monitora le tue transazioni, effettua bonifici e controlla il saldo in modo semplice e sicuro, con notifiche in tempo reale. Consulenza dedicata: anche se sei un cliente online, non sarai mai solo. Avrai a disposizione un team di consulenti Credem, pronti ad assisterti sia in filiale che da remoto.

Come approfittare della promo Credem

Apri Credem Link entro il 30 aprile : utilizza il codice promozionale CREDEM100 durante la procedura di apertura del conto.

: utilizza il codice promozionale durante la procedura di apertura del conto. Ricevi fino a 100€ in buoni regalo Amazon: se scegli la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard e spendi almeno 200€ al mese, ricevi un buono da 25€ per ciascun mese (maggio, giugno, luglio e agosto).

Diventa titolare Credem Link in pochi minuti e non lasciarti scappare l’offerta.