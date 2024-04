Credem Link ti regala 100€ in buoni Amazon: ecco come ottenerli

Credem Link è un conto corrente pratico, che ti consente di avere un canone completamente gratuito e un esclusivo vantaggio in promozione con cui puoi ottenere fino a 100€ di buoni da spendere in qualsiasi acquisti su Amazon. Inoltre hai a disposizione una carta di debito internazionale VISA per spendere e prelevare in tutto il mondo. Ecco come approfittarne.

Credem Link: promo buoni Amazon da 100€ e canone gratis

Apri Credem Link entro il 30 aprile tramite la pagina dedicata, facendo clic su “Apri conto online” in alto a destra. Segui quindi i passaggi indicati: ti basta fornire i dati anagrafici ed eseguire la verifica con webcam. A questo punto inserisci il codice promozionale CREDEM100 e, una volta aperto il conto e arrivata la carta a casa, effettua degli acquisti per ottenere i buoni da 100€ per Amazon.

Il conto corrente ha un canone completamente gratuito con operazioni classiche senza commissioni: potrai effettuare bonifici SEPA, pagamenti F24 semplificato e bollettini con QR code senza alcun costo aggiuntivo.

Credem Link può essere abbinato a una carta di debito VISA internazionale che consente di prelevare e acquistare in tutto il mondo in totale sicurezza. Può essere utilizzata in modalità contactless, avvicinandola ai POS, oppure con i portafogli digitali di Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e altri per pagare con smartphone e smartwatch. È gratis per il primo anno, successivamente il canone passa a 1,50€ al mese. In alternativa puoi anche richiedere una carta di debito con circuito Bancomat, che ti consente di prelevare e spendere in Italia e ha un canone gratuito per sempre.

Se vuoi, puoi anche attivare successivamente dalla tua area privata Conto Deposito Più, con cui puoi risparmiare sulle tue giacenze (minimo 5000€) con un tasso di interesse annuo lordo a scadenza del 4% per 12 mesi.

Non ti resta che andare nella pagina ufficiale e diventare titolare adesso di Credem Link!