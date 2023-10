Credenziali aziendali sicure con 1Password: provalo senza costi

I rischi legati a password deboli o esposte sono reali e in costante aumento, e il timore di cadere vittima di una violazione dei dati è sempre in agguato. Ma c’è una soluzione che mette al riparo le tue squadre da questi pericoli e la buona notizia è che puoi provarla gratuitamente per 14 giorni: parliamo di 1Password Teams.

Password manager, monitoraggio violazioni e tanto altro

1Password Teams è la chiave per proteggere la tua azienda senza rallentarne il ritmo. Questo strumento rivoluzionario rende estremamente semplice la creazione e l’uso di password robuste e uniche. Dimenticati delle password deboli e dei fogli di calcolo pieni di password: 1Password consente di proteggere tutti i tuoi account e di accedere a qualsiasi app o servizio con un solo clic.

Una delle caratteristiche di 1Password Teams è la possibilità di condividere in modo sicuro tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare in squadra. Concedi ai tuoi dipendenti l’accesso a login, documenti, carte di credito e molto altro, su tutti i loro dispositivi. 1Password, inoltre, è veloce da implementare, semplice da gestire e si integra perfettamente nel flusso di lavoro della tua squadra.

1Password Teams mette a tua disposizione una serie di strumenti potenti ma facili da utilizzare. Puoi verificare se gli indirizzi email aziendali o le credenziali sono state esposte in una violazione dei dati e ricevere avvisi. Inoltre, puoi verificare la forza delle tue password, individuare siti che supportano l’autenticazione a due fattori e invitare i dipendenti con account esposti a 1Password in pochi minuti. Il generatore di password integrato ti aiuta a creare password sicure in un batter d’occhio.

Sei pronto a proteggere la tua azienda e i dati dei tuoi dipendenti? Ora puoi farlo gratuitamente per 14 giorni, senza alcun impegno. Prova 1Password Teams e scopri come la sicurezza digitale può essere semplice, potente e alla portata di tutte le aziende.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.