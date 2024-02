Crédit Agricole: 150€ in buoni Amazon se lo apri ORA!

Apri Crédit Agricole entro oggi per ottenere 150€ in buoni Amazon da spendere per qualsiasi acquisto. Non perdere l’occasione e richiedi ora l’apertura prima che scada la promo e avere anche un conto corrente con canone completamente gratuito e un consulente interamente dedicato!

Crédit Agricole: ultimo giorno per ottenere buoni Amazon e canone gratuito

Attiva entro oggi il conto corrente Crédit Agricole e utilizza subito la carta con un movimento per ottenere immediatamente i primi 50€. Effettua quindi ulteriori acquisti per far in modo di ricevere il resto dei 100€.

Oltre a ciò, hai anche un conto corrente con canone completamente gratuito, abbinato a una carta di debito VISA. Quest’ultima è gratuita per i primi due anni e ti consente di pagare ai negozi con smartphone o smartwatch, attraverso i portafogli digitali di Google Pay, Apple Pay o Samsung Pay a cui puoi collegarla, per rendere gli acquisti istantanei.

L’applicazione, che puoi trovare negli store per dispositivi Android e iOS, ti consente di gestire tutto facilmente, monitorando saldo e movimenti con notifiche in tempo reale. Puoi gestire la tua carta dall’area privata e impostare limiti periodici per quanto riguarda spesa e prelievo, oppure sospenderla e bloccarla quando vuoi. Se hai dimenticato momentaneamente il PIN, puoi subito visualizzarlo con un tocco o click.

Per aprire il conto, devi solo visitare la pagina ufficiale e seguire la procedura online. Avrai bisogno dei tuoi documenti personali e dovrai completare il riconoscimento tramite webcam o con un bonifico. Dopo aver firmato i contratti, riceverai la carta a casa tua in pochi giorni per utilizzarla da subito.

Se non è presente alcuna filiale nella tua zona puoi comunque rimanere in contatto con la banca o con il consulente via chat.

Diventa ora titolare di Crédit Agricole e non lasciarti scappare i buoni Amazon. Puoi farlo soltanto entro oggi! Richiedi l’apertura del conto prima che scada la promozione.