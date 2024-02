Crédit Agricole: 150€ di buoni Amazon e canone gratis

Non perderti l’opportunità offerta da Crédit Agricole! Fino al 29 febbraio la banca ti offre infatti la possibilità di aprire un conto corrente online senza alcun canone e ottenere anche fino a 150€ di buoni da spendere per qualsiasi acquisto su Amazon!

Crédit Agricole: diventa titolare ora e ottieni 150€ di buoni Amazon

Ottenere i 150€ in buoni Amazon è facile! Ti basta diventare titolare entro la data indicata ed effettuare da subito una transazione con la carta di debito VISA per ottenere i primi 50€. Successivamente, ti basterà fare altri acquisti per avere i rimanenti 100€.

Il conto corrente di Crédit Agricole è completamente digitale: può essere facilmente gestito sia da home banking che da smartphone, tramite l’app disponibile al download per dispositivi Android e iOS.

Una volta aperto, ti verrà spedita pochi giorni dopo direttamente a casa tua una carta di debito VISA con alcuni vantaggi, come ad esempio la possibilità di collegarla ai portafogli digitali di Samsung Pay, Google Pay ed Apple Pay, per pagare all’istante con smartphone e smartwatch senza la necessità di tirare fuori la carta e inserire il PIN! Inoltre la gestisci come vuoi per quanto riguarda i limiti di spesa e prelievo periodici, nonché per sospenderla e riattivarla quando ti pare. Hai dimenticato il PIN? Nessun problema! Lo visualizzi in due secondi direttamente dall’app!

Crédit Agricole ti fornisce anche un consulente dedicato, per qualsiasi tipologia di richiesta sui servizi finanziari aggiuntivi della banca, prestiti, domande o altro. Inoltre è sempre raggiungibile, tramite l’app, quando vuoi. Anche se non è presente una filiale nella tua zona. Ti basta prenotare una conversazione e parli subito sia con l’assistenza che con il tuo consulente.

Per diventare titolari basta seguire la procedura online dalla pagina ufficiale. Fornisci i documenti personali, completa il profilo, identificati con la webcam o un bonifico e firma i contratti digitali. Il conto sarà da subito attivo e riceverai la carta pochi giorni dopo all’indirizzo che hai indicato.

