Crédit Agricole: 250€ in buoni Amazon in omaggio ancora per poco!

Hai tempo soltanto fino a domani per approfittare della promozione Crédit Agricole per aprire Conto Online con canone completamente gratuito, un consulente dedicato, ma soprattutto, dei buoni Amazon da 250€ che puoi spendere come vuoi per comprare qualsiasi tipologia di prodotto!

Ecco nel dettaglio l’offerta di Conto Online.

Crédit Agricole: aprilo entro domani e non perderti 250€ in buoni Amazon

Crédit Agricole è un conto abbastanza completo che ti consente di gestire i tuoi soldi al meglio. Può essere amministrato sia da homebanking, tramite PC, che con smartphone grazie all’app disposnibile per smartphone Android e iOS.

Per approfittare della promozione ti basta aprirlo tramite la veloce procedura online che puoi avviare dalla pagina ufficiale facendo clic su “Apri il conto” in alto a destra. Tutto quello che devi fare è inserire il tuo domicilio, i dati anagrafici, completare il tuo profilo, sottoscrivere la carta di debito inserendo il codice promozionale VISA e quindi verificare tutto con webcam o bonifico, firmando infine i contratti digitali.

Una volta aperto, con Crédit Agricole puoi avere:

Canone zero : canone completamente gratuito per quanto riguarda la tenuta conto, se lo richiedi entro la data specificata.

: canone completamente gratuito per quanto riguarda la tenuta conto, se lo richiedi entro la data specificata. Carta di debito Visa Crédit Agricole : con Conto Onlin, puoi richiedere una carta di debito VISA che puoi utilizzare sia in Italia che nel resto del mondo. Paga online, da smartphone e in negozio senza costi aggiuntivi, tramite i portafogli digitali di Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. È gratis per i primi 2 anni e puoi visualizzare il PIN dall’app se lo hai momentaneamente dimenticato. Ovviamente la gestisci dalla tua area privata per quanto riguarda limiti, sospensione e riattivazione.

: con Conto Onlin, puoi richiedere una carta di debito VISA che puoi utilizzare sia in Italia che nel resto del mondo. Paga online, da smartphone e in negozio senza costi aggiuntivi, tramite i portafogli digitali di Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. È gratis per i primi 2 anni e puoi visualizzare il PIN dall’app se lo hai momentaneamente dimenticato. Ovviamente la gestisci dalla tua area privata per quanto riguarda limiti, sospensione e riattivazione. App per smartphone : ti permette di gestire facilmente il conto per visualizzare saldo, movimenti con notifiche in tempo reale, nonché prenotare con pochi tocchi un appuntamento in filiale con il tuo consulente dedicato.

: ti permette di gestire facilmente il conto per visualizzare saldo, movimenti con notifiche in tempo reale, nonché prenotare con pochi tocchi un appuntamento in filiale con il tuo consulente dedicato. Sempre raggiungibile: non è presente alcuna filiale nella tua zona? Puoi sempre contattare assistenza e consulente tramite chat, da app oppure homebanking!

Conto Online Crédit Agricole è la scelta ideale per chi vuole un conto corrente digitale, senza fronzoli e con vantaggi reali. Non perdere l’opportunità: apri il tuo conto oggi stesso e goditi la comodità di gestire le tue finanze online!