Crédit Agricole: 9 mesi di canone zero e 250€ in buoni Amazon

Crédit Agricole è un conto corrente con canone zero e carta di debito VISA, che ti regala fino a 250€ in buoni Amazon se aperto entro il 30 maggio. Ecco cosa offre.

Crédit Agricole: canone azzerato e buoni Amazon da 250€ se lo apri entro maggio

Crédit Agricole ti offre fino a 250€ in buoni Amazon se, diventando titolare entro il 30 maggio, inserisci in fase di richiesta il codice promo VISA sottoscrivendo la carta di debito e, una volta aperto, inviti altre persone ad aprire il conto tramite il tuo codice promozionale.

Il conto è gratis per i primi 9 mesi, dopodiché la quota passa a 2€ al mese, ma potrai comunque azzerarla se accrediti lo stipendio, la pensione, hai un patrimonio uguale o superiore a 5000€, oppure un dossier titoli attivo.

La carta di debito VISA di Crédit Agricole ti consente di prelevare presso tutti gli ATM che fanno parte del gruppo, nonché pagare in tutto il mondo in contactless o con i portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Il canone della carta rimane gratuito per i primi 2 anni, mentre successivamente sarà di 2€ al mese. Puoi naturalmente controllarla dall’area privata, accessibile tramite app o homebanking, per quanto riguarda i limiti e la possibilità di sospenderla temporaneamente.

L’applicazione, che puoi scaricare per smartphone Android e iOS, ti permette di avere accesso alle funzionalità complete incluse nel conto corrente, in modo da poter anche gestirlo a portata di mano in mobilità quando ti trovi fuori: puoi controllare il saldo, i movimenti con notifiche istantanee e richiedere altri servizi della banca.

Crédit Agricole ti offre anche un consulente dedicato che puoi contattare anche a distanza, allo stesso modo con cui potrai contattare l’assistenza quando serve. Non ci sarà quindi alcun problema se non è presente alcuna filiale nella tua zona, potrai rimanere sempre a contatto con la banca quando serve!

Diventa ora titolare del conto e non lasciarti scappare i buoni.