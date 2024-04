Crédit Agricole: apri il conto online e ricevi fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon

Crédit Agricole offre un conto online progettato per rispondere ad ogni esigenza finanziaria con vantaggi esclusivi e una serie di promozioni.

Canone zero per i primi 9 mesi e per gli under 35

Il Conto Online di Crédit Agricole offre un canone zero per i primi 9 mesi a tutti i nuovi clienti e ai clienti under 35, includendo tra le altre opzioni la possibilità di azzerare il canone anche successivamente accreditando lo stipendio o la pensione. I nuovi clienti possono inoltre ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon, sottoscrivendo il conto e la Carta Debit Visa.

Per aderire all’offerta è necessario aprire il conto entro il 30 Aprile inserendo il codice promozionale “VISA” e sottoscrivendo la Carta Debit Visa. Utilizzando la carta per i propri acquisti, è previsto un Buono Regalo Amazon di 50€ a fronte di una spesa totale minima di €500,00 entro 60 giorni, e un Buono Regalo Amazon di 100€ per chi effettua una spesa totale pari o superiore ai €1000,00, entro 60 giorni.

Investimenti e risparmi

Crédit Agricole offere anche un Conto Deposito con tassi di interesse competitivi fino al 4% annuo lordo per vincoli di 3 mesi e del 3,75% per 6 mesi, accessibili sia in filiale che a distanza. Questo rende il Conto Deposito di Crédit Agricole una scelta eccellente per chi cerca di far fruttare i propri risparmi.

Tecnologia e sicurezza

La sicurezza è una priorità per Crédit Agricole. Il conto è gestibile completamente tramite l’app che offre numerose funzionalità e permette di fare pagamenti in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario. l’app consente anche di controllare le spese con notifiche push e di gestire la sicurezza della propria carta di debito. Quest’ultima può essere “messa in pausa” o bloccata con un semplice click in caso di furto o smarrimento, garantendo così massima tranquillità.

Consulenza dedicata

Crédit Agricole pone grande enfasi sul supporto personalizzato, garantendo ai clienti l’accesso a un consulente dedicato, disponibile sia in filiale che a distanza, per gestire proposte di investimento e operazioni bancarie.