Crédit Agricole: canone zero e conto deposito al 4%

Conto Online Crédit Agricole è un conto corrente 100% digitale che puoi aprire in pochi minuti dal tuo smartphone o dal tuo computer, e che ti offre un canone gratuito se lo apri entro il 29 febbraio, nonché fino a 150€ di buoni Amazon in regalo da spendere per i tuoi acquisti.

Conto Crédit Agricole: canone gratuito se lo apri entro il 29 febbraio

Con il Conto Online Crédit Agricole hai a disposizione uno strumento per gestire al meglio il tuo saldo. Ecco le caratteristiche principali in sintesi :

Canone zero : se apri il conto entro il 29 febbraio 2024.

: se apri il conto entro il 29 febbraio 2024. Carta di debito Crédit Agricole Visa: a canone gratuito per 2 anni, con possibilità di collegarla ai portafogli digitali GPay o ApplePay per pagare in tutta comodità con il tuo smartphone.

a canone gratuito per 2 anni, con possibilità di collegarla ai portafogli digitali GPay o ApplePay per pagare in tutta comodità con il tuo smartphone. Consulente dedicato : raggiungibile anche a distanza a cui puoi rivolgerti per qualsiasi esigenza.

: raggiungibile anche a distanza a cui puoi rivolgerti per qualsiasi esigenza. Fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it : se inserisci il codice promozionale VISA in fase di apertura e richiedi il conto entro la data indicata.

: se inserisci il codice promozionale VISA in fase di apertura e richiedi il conto entro la data indicata. Tasso di interesse elevato : 4% annuo lordo per 9 mesi** sul primo deposito fino a 10.000€ se apri il conto entro il 15 gennaio 2024.

: 4% annuo lordo per 9 mesi** sul primo deposito fino a 10.000€ se apri il conto entro il 15 gennaio 2024. Operatività bancaria di base senza commissioni : bonifici online gratuiti e domiciliazioni bancarie (SDD) incluse nel canone.

: bonifici online gratuiti e domiciliazioni bancarie (SDD) incluse nel canone. Prelievi di contante illimitati presso gli sportelli ATM di Crédit Agricole.

presso gli sportelli ATM di Crédit Agricole. Home banking e App: per gestire il tuo conto in modo semplice e sicuro, con la possibilità di attivare il servizio di notifiche push per essere sempre aggiornato sulle operazioni effettuate.

Per richiederlo, non devi far altro che andare nella pagina ufficiale del prodotto, facendo quindi clic su “Apri il conto”. Segui tutti i passaggi, fornendo dati e documenti richiesti e inserisci il codice promozionale VISA per ricevere in omaggio i buoni regalo. Ti basta avere a portata di mano il tuo documento di identità e il tuo codice fiscale. Scegli se attivare il conto con la modalità videoselfie oppure con un bonifico. Successivamente, la carta ti verrà recapitata pochi giorni dopo direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.