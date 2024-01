Crédit Agricole: canone zero e conto deposito al 4%

Il nuovo Conto Online Crédit Agricole è una soluzione completamente digitale offerta da Crédit Agricole, a canone zero per i nuovi clienti che attiveranno il conto entro il 15 gennaio 2024.

Questo conto corrente include prelievi gratuiti illimitati presso tutti gli ATM del Gruppo, bonifici online gratuiti e può essere gestito in in autonomia direttamente da App.

Attiva Online il Conto Crédit Agricole

Zero canone e carta di debito inclusa

Il Conto Online Crédit Agricole elimina il canone annuo fino al 15 gennaio, presentando una soluzione ideale per chi cerca efficienza senza costi aggiuntivi. La banca semplifica anche il passaggio da altri istituti, occupandosi direttamente della chiusura dei vecchi conti correnti. Il conto include inoltre una Carta di debito Visa a canone zero per 2 anni.

Consulenza personalizzata

Un aspetto distintivo dell’offerta di Crédit Agricole è la presenza di un consulente dedicato, disponibile per assistere i clienti sia in filiale che a distanza. Questo servizio garantisce una gestione personalizzata e professionale delle finanze personali

Vantaggi esclusivi

Chi apre il Conto Online entro il 29 febbraio e sottoscrive la Carta Debit Visa, può ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it. Questo bonus si suddivide in 50€ all’apertura del conto, con l’aggiunta di fino a 100€ per l’utilizzo della carta.

Conto deposito

Credi Agricole offre anche una soluzione di conto Conto Deposito che permette di ottenere il 4% annuo lordo per depositi con un vincolo di 9 mesi. L’offerta è valida per chi attiva il conto deposito entro il 31 gennaio 2024.

Sicurezza e Accessibilità

La sicurezza è un altro punto fondamentale per Crédit Agricole. La Carta di debito Visa, disponibile a canone zero per i primi due anni, integra funzionalità come il blocco immediato in caso di furto e la gestione completa tramite app. Inoltre, il servizio 3D Secure garantisce acquisti online protetti.

Per conoscere l’offerta completa e aprire il tuo conto con Crédit Agricole clicca qui.