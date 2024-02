Crédit Agricole: canone zero e fino al 4% annuo lordo su i depositi

Crédit Agricole offre un conto corrente che si può gestire completamente tramite canali digitali. Con la promozione attuale, valida fino al 29 febbraio 2024, questo conto corrente offre canone zero, fino a 150€ in buoni regalo Amazon.it, e la possibilità di attivare un conto deposito vincolato con un tasso del 4% annuo lordo.

Apri Conto Online Crédit Agricole

Conto Online a Canone Zero

Conto online di Crédit Agricole offre la possibilità di aprire un conto a canone zero se fatto entro il 29 febbraio. Il conto si può gestire tramite il servizio di home banking e app, e permette di avere a disposizione un consulente dedicato disponibile per assistere i clienti in ogni fase, inclusa la chiusura del vecchio conto corrente.

Conto Deposito al 4%

Un’altra caratteristica dell’offerta di Crédit Agricole è il conto deposito con un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 9 mesi, a condizione che la sottoscrizione avvenga entro la data del 29 febbraio.

Carta di Debito Visa: Canone Zero per 2 Anni

La Carta di Debito Visa di Crédit Agricole, a canone zero per i primi due anni, offre massima usabilità e può essere gestita direttamente dall’app. La carta può essere usata per pagamenti online e tramite wallet digitali, e offre funzionalità di sicurezza avanzate come la possibilità di “mettere in pausa” la carta o bloccarla in caso di furto.

Fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it

Per chi richiede la carta di Devito Visa è prevista anche un’offerta aggiuntiva che permette di ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it. I clienti che aprono un conto online entro il 29/02/2024 e sottoscrivono la Carta Debit Visa con il codice promozionale “VISA” possono ottenere 50€ all’apertura e fino a 100€ usando la carta.

Gestiorne

Il conto di Credit Agricole si può gestire completamente tramite app, dalla quale è possibile richiedere prodotti, effettuare pagamenti in tempo reale e anche fissare appuntamenti in filiale.La banca offre controllo in tempo reale delle spese tramite notifiche push e fornisce servizi di sicurezza come il 3D Secure per acquisti online protetti.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.