Crédit Agricole: canone zero e premi in Buoni Regalo Amazon

Crédit Agricole offre una soluzione bancaria versatile e moderna pensata rispondere alle esigenze finanziarie quotidiane. Con canone azzerabile e premi in Buoni Regalo Amazon, questo conto online offre ai clienti una serie di vantaggi.

Zero canone per i primi 9 mesi

Aprendo il conto online Crédit Agricole, si beneficia di un canone di tenuta conto gratuito per i primi 9 mesi. Successivamente, il canone può essere azzerato per gli under 35, per chi accredita lo stipendio o la pensione e attraverso altre modalità promozionali. Visita il sito per scoprire tutti i dettagli.

Fino a 250€ in Buoni Regalo

Aprendo il conto online entro il 30 maggio e inserendo il codice promozionale “VISA”, si può ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it utilizzando la Carta Debit Visa. Inoltre, invitando amici ad aprire un conto online con il proprio codice promozionale, si possono ottenere ulteriori Buoni Regalo fino a 150€.

Carta di Debito Visa gratuita per 2 anni

La Carta Debit Visa di Crédit Agricole è a canone zero per i primi due anni. È utilizzabile per pagamenti online e in negozio, compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. La carta offre massima sicurezza, permettendo di bloccarla o metterla “in pausa” direttamente dall’App in caso di furto o smarrimento. Inoltre sono disponibili carte di credito e prepagate.

Consulente personale in filiale e a distanza

Il conto online Crédit Agricole offre il supporto di un consulente personale, disponibile sia in filiale che a distanza. Questo servizio consente di ricevere consulenze personalizzate e gestire le proposte di investimento direttamente dall’App Crédit Agricole o dall’Home Banking.

Gestione completa tramite App

L’App Crédit Agricole consente di gestire tutte le operazioni bancarie comodamente dal proprio smartphone. È possibile fissare appuntamenti, richiedere prodotti e quotazioni, ricevere notifiche istantanee e pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Inoltre, Crédit Agricole garantisce la massima sicurezza con notifiche push per tenere sotto controllo le spese, la possibilità di bloccare la carta in caso di necessità e il servizio 3D Secure per acquisti online sicuri.

Conto Deposito: fino al 4% di interesse annuale

Per chi desidera vincolare i propri risparmi, Crédit Agricole offre un Conto Deposito con interessi annui lordi del 4% per vincoli di 3 mesi e del 3,75% per vincoli di 6 mesi. Questo servizio è disponibile sia in filiale che a distanza.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.