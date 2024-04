Crédit Agricole: canone zero e promozioni di benvenuto

Il conto corrente proposto da Crédit Agricole offre una soluzione flessibile e conveniente per diverse esigenze finanziarie. Questo conto online integra servizi finanziari convenienti e una gestione completamente digitale.

Canone zero per 9 mesi e azzerabile successivamente

Il Conto Online di Crédit Agricole offre un canone di gestione zero per i primi nove mesi. Dopo questo periodo, il canone può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione, inoltre il canone rimane gratuito per i più giovani fino ai 35 anni, se si possiede un patrimonio di almeno 5.000€, o si ha un dossier titoli attivo.

Promozioni di benvenuto

Utilizzando il codice promozionale “VISA” e sottoscrivendo la carta di debito Visa di Crédit Agricole, i nuovi clienti possono ottenere fino a 100€ in buoni regalo Amazon.it. Inoltre, presentando amici che aprono un conto e utilizzano la carta, è possibile guadagnare fino a 150€ in ulteriori buoni regalo.

Innovazione e accessibilità digitale

Crédit Agricole offre un conto online, non solo accessibile ma anche sicuro e facile da usare. L’applicazione mobile della banca permette di gestire il conto con facilità, richiedere prodotti finanziari e ricevere notifiche istantanee riguardo i movimenti del conto. L’interfaccia user-friendly facilita anche pagamenti immediati senza necessità di conoscere l’IBAN del destinatario.

Servizi di deposito competitivi

Il conto deposito offerto da Crédit Agricole si distingue per le sue condizioni competitive. I nuovi clienti possono beneficiare di un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi tre mesi e del 3,75% per i successivi sei mesi.

Sicurezza e assistenza clienti

Crédit Agricole ha implementato misure di sicurezza avanzate, come il Servizio 3D Secure per gli acquisti online e la possibilità di “mettere in pausa” la carta di debito in caso di furto o smarrimento. Inoltre, ogni cliente può beneficiare dell’assistenza di un consulente dedicato, disponibile sia in filiale che a distanza, per garantire una gestione ottimale delle proprie risorse finanziarie.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.