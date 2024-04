Crédit Agricole: canone zero per 9 mesi e fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon

Il Conto Online Crédit Agricole offre una soluzione versatile che permette di gestire le finanze personali in maniera innovativa e sicura.

Questo conto corrente è a canone zero per i primi nove mesi e per tutti i clienti fino ai 35 anni, con la possibilità di azzerare il canone anche successivamente accreditando lo stipendio o la pensione. Inoltre, il conto offre una serie di vantaggi e bonus offrendo convenienza e funzionalità.

Fino a 100€ in Buoni Amazon utilizzando la carta

Per i nuovi clienti che aprono il conto online, Crédit Agricole offre fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon. Per ottenere il bonus è necessario aprire il conto entro il 30 Aprile 2024 sottoscrivendo la Carta Debit Visa e inserendo il codice promozionale “VISA“.

Banca a portata di app

L’app di Crédit Agricole permette agli utenti di gestire appuntamenti in filiale, sottoscrivere prodotti e ricevere notifiche in tempo reale sui movimenti del proprio conto. Inoltre offre funzioni per mettere in pausa la carta di debito e per il blocco immediato in caso di furto o smarrimento.

Conto deposito

Il Conto Deposito offre tassi di interesse competitivi, con il 4% annuo lordo per i primi tre mesi e il 3,75% per i successivi sei. Questa offerta è un’ottima opportunità per chi cerca di incrementare i propri risparmi in modo sicuro e vantaggioso.

Servizio clienti e consulenza personalizzata

Crédit Agricole mette al centro le esigenze del cliente, offrendo un servizio di consulenza dedicato sia in filiale che a distanza. Questo approccio personalizzato è fondamentale per costruire una relazione di fiducia e supporto continuo, permettendo ai clienti di navigare il mondo finanziario con maggiore sicurezza e informazione.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.