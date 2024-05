Crédit Agricole: consulenza personalizzata e fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon

Crédit Agricole si distingue nel panorama bancario con il suo Conto Online, progettato per rispondere a una vasta gamma di esigenze finanziarie. Questo conto offre una combinazione di vantaggi, come canone zero per i primi 9 mesi e la possibilità di azzerarlo anche successivamente con accredito dello stipendio.

Promozioni e vantaggi del Conto Online di Crédit Agricole

Canone zero e Buoni Regalo Amzon: Il conto online di Crédit Agricole offre canone zero per i primi 9 mesi. Inoltre, il conto è a canone zero anche per gli under 35 e per chi accredita lo stipendio o la pensione. Attualmente, la banca offre anche fino a 100€ in buoni regalo per nuovi clienti che sottoscrivono e utilizzano per i propri acquisti la carta di debito Visa.

L’offerta è disponibile per i clienti che apriranno il conto online entro il 30 maggio inserendo il codice promozionale “VISA” sottoscrivendo la Carta Debit Visa.

Consulenza personalizzata: Un valore aggiunto offerto da Crédit Agricole è la possibilità di avere un consulente personale, disponibile sia in filiale che a distanza, per un’ assistenza continua e personalizzata.

Applicazione Mobile : L’app di Crédit Agricole consente di gestire il conto con estrema facilità, offrendo funzioni come la pianificazione di appuntamenti, la richiesta di prodotti e la ricezione di notifiche in tempo reale per ogni movimento di conto.

Sicurezza avanzata: La carta di debito Visa, gratuita per i primi due anni, include opzioni di sicurezza avanzate come il blocco temporaneo e la possibilità di controllare il PIN da app o home banking. Inoltre, il Servizio 3D Secure protegge i tuoi acquisti online attraverso l’uso di un codice personale.

Conto Deposito: Crédit Agricole offre anche un Conto Deposito con un tasso del 4% annuo lordo per i depositi della durata di 3 mesi e un tasso del 3,75% scegliendo un vincolo di 6 mesi.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.