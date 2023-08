Crédit Agricole: conto e carta a canone zero e 50€ di benvenuto

Conto Online Crédit Agricole è un conto che si può gestire completamente tramite canali digitali e, fino al 4 Ottobre 2023, per tutti i nuovi clienti il conto di Crédit Agricole è a canone zero e include una carta di debito con canone gratuito per i primi 2 anni.

Grazie all’App Crédit Agricole Italia, è possibile gestire tutte le operazioni finanziarie con pochi semplici tap. È possibile effettuare bonifici SEPA online senza alcun costo, eseguire pagamenti direttamente dalla rubrica e monitorare i propri conti e le carte con facilità.

Carta di debito a scelta e vantaggi globali

Al momento dell’apertura del conto, è possibile optare tra due tipi di carte di debito: la tradizionale Crédit Agricole BANCOMAT® o la più avanzata Crédit Agricole Visa. Entrambe le carte offrono il vantaggio di prelevare senza costi aggiuntivi dagli ATM Crédit Agricole e di effettuare acquisti online in modo sicuro e conveniente.

Inoltre, la scelta della carta di debito Crédit Agricole Visa permette di accedere ad una serie di ulteriori vantaggi. Per i primi 2 anni, il canone sarà completamente gratuito, e include la possibilità di effettuare prelievi internazionali e acquisti online ovunque nel mondo.

L’offerta di benvenuto non finisce qui. Aprendo il Conto Online Crédit Agricole entro il 31 Ottobre 2023, e utilizzando il codice promozionale “VISA” durante la registrazione e scegliendo la carta di debito Crédit Agricole Visa, si riceverà un bonus di benvenuto di 50€ in Buoni Regalo Amazon.it.

In più, con la carta di debito Crédit Agricole Visa, si potranno accumulare ulteriori premi. In base alle spese effettuate con la carta è possibile ricevere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it. Il bonus sarà di 25€ se si spendono almeno 250€, di 50€ spendendo almeno 500€ e di 100€ spendendo almeno 1.000€.

