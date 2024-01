Crédit Agricole: conto senza canone e fino a 150€ in buoni Amazon

Crédit Agricole ti offre un conto corrente a canone zero, con in regalo fino a 150€ di buoni da spendere per i tuoi acquisti su Amazon, se lo apri entro il 29 febbraio. Con il conto puoi avere a disposizione anche una carta di debito VISA e un consulente dedicato per le tue esigenze.

Crédit Agricole: l’offerta da non perdere

Per ottenere i 150€ in buoni Amazon, non devi far altro che diventare titolare del conto Crédit Agricole entro e non oltre la data indicata. Basta recarti nella pagina ufficiale e fare clic su “Apri il conto” per seguire la procedura online. Fornisci i dati personali e i documenti di riconoscimento richiesti e, una volta attivo il conto e ricevuta la carta, effettua una prima transazione per ottenere i primi 50€. Utilizza quindi la carta per altri acquisti per avere il resto dei 100€.

Il conto corrente di Crédit Agricole è completamente digitale, il che significa che può essere gestito facilmente sia da home banking che da smartphone, tramite l’app per Android e iOS. Inoltre, viene fornita una carta di debito VISA con il conto, che offre numerosi vantaggi. Puoi collegarla ai portafogli digitali Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay per effettuare pagamenti istantanei attraverso il tuo smartphone o smartwatch.

Puoi gestire la carta dalla sezione dedicata della tua area privata, per decidere i massimali di spesa e prelievo, nonché sospenderla e riattivarla con un solo tocco quando necessario.

Tramite app puoi inoltre fissare un appuntamento in filiale o contattare direttamente l’assistenza e il consulente, per rimanere sempre in contatto con la banca, quando ne hai la necessità, anche se nella tua zona non ci sono filiali.

Non ti resta che approfittare dell’offerta e aprire il conto Crédit Agricole entro la data indicata per ricevere i buoni Amazon e sfruttare tutti i vantaggi che offre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.