Crédit Agricole: conto senza canone e fino a 150€ in buoni Amazon

Il Conto Online di Crédit Agricole si distingue come una scelta perfetta per chi cerca una soluzione bancaria digitale, sicura e ricca di vantaggi.

Con la sua offerta a canone zero e la possibilità di accumulare fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it, questo conto offre una combinazione di convenienza e versatilità.

Attiva online il tuo conto Crédit Agricole

Zero Canone e Buoni Amazon

L’offerta Crédit Agricole prevede canone zero per chi apre un conto entro il 29 febbraio 2024. Questo è abbinato all’opportunità di ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it, di cui 50€ all’apertura del conto utilizzando la Carta Debit Visa entro i primi 60 giorni dall’attivazione, e fino a ulteriori 100€ per acquisti successivi con la carta.

Facilità di gestione e sicurezza

La gestione del Conto Online di Crédit Agricole è completamente digitale, tramite app e home banking, fornendo agli utenti un’esperienza bancaria pratica e intuitiva. In aggiunta, i clienti hanno a sempre a disposizione un consulente dedicato disponibile per assistenza, sia in filiale che a distanza.

Grazie alle notifiche push per monitorare le transazioni in tempo reale e il Servizio 3D Secure per gli acquisti online, Crédit Agricole garantisce massima sicurezza. La Carta di debito Visa include funzioni avanzate come la personalizzazione dei limiti di spesa e l’opzione di blocco in caso di smarrimento o furto.

Altri vantaggi

Oltre al suo Conto Online, Crédit Agricole mette a disposizione un Conto Deposito con un tasso d’interesse del 4% annuo lordo per i primi 9 mesi, disponibile fino al 31 gennaio 2024. Questo conto rappresenta una soluzione interessante per coloro che vogliono incrementare i propri risparmi in modo sicuro.

Per i clienti che desiderano trasferire il loro conto esistente a Crédit Agricole, il servizio di migrazione è completamente gratuito. Questo comprende il trasferimento di bonifici ricorrenti, entranti, pagamento delle utenze e del saldo.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.