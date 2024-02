Crédit Agricole: conto senza canone e fino a 150€ in buoni Amazon

Conto Online di Crédit Agricole è una buona occasione per avere canone zero, una carta di debito comoda e fino a 150€ di buoni Amazon da spendere per qualsiasi acquisto! Richiedilo ora per avere tutto questo e anche un consulente dedicato per te.

Crédit Agricole: il conto a zero canone che ti regala 150€ da spendere su Amazon

Crédit Agricole è gratuito se lo apri ora. Diventa titolare entro il 29 febbraio e beneficia di 150€ in buoni da spendere su Amazon. Per ottenerli ti basta fare subito una transazione non appena ricevi la carta di debito VISA e iniziare a ricevere i primi 50€. Effettua altri acquisti per ottenere il resto dei 100€ e comprare quello che vuoi!

La carta di debito ha un canone gratuito per i primi 2 anni. Puoi utilizzarla sia in Italia che nel resto del mondo, anche tramite smartphone o smartwatch, grazie alla possibilità di associarla ai portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. La controlli da app e homebanking, decidendo i limiti di spesa e prelievo, oppure per sospenderla e riattivarla quando vuoi, nonché visualizzare il PIN se lo hai dimenticato

Se non c’è una filiale Crédit Agricole nei tuoi paraggi non preoccuparti! Puoi comunque rimanere in contatto con la banca tramite chat, per parlare con il consulente dedicato o l’assistenza su qualsiasi tipo di necessità, informazioni o richiesta.

Per aprirlo ti basta andare nella pagina ufficiale e fare clic su “Apri il conto” in alto a destra. Segui le procedure indicate e tieni pronti i tuoi documenti di riconoscimento. Dopo aver completato il profilo, identificati con la webcam o effettua un bonifico per attivare il conto, firmando i contratti digitali nel passaggio finale.

Riceverai la carta a casa pochi giorni dopo e potrai subito utilizzarla per i tuoi acquisti! Aprilo oggi e non lasciarti sfuggire i vantaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.