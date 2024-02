Crédit Agricole: conto senza canone e fino a 150€ in buoni Amazon

Il nuovo Conto Online di Crédit Agricole offre una soluzione di conto corrente che include un’ampia gamma di servizi e un’assistenza personalizzata, confermandosi come una scelta ottima per la gestione delle finanze personali in un mondo sempre più digitale.

Attiva Online il tuo Conto Crédit Agricole

Canone zero

Fino al 29 febbraio, Crédit Agricole offre la possibilità di aprire un conto online a canone zero, un’opportunità perfetta per coloro che cercano di ridurre i costi bancari senza compromettere la qualità del servizio. In più, Crédit Agricole si fa carico della chiusura del tuo vecchio conto corrente, semplificando il processo di transizione.

Interessi del 4% e fino a 150€ in buoni Amazon

Un aspetto particolarmente attraente del nuovo conto Crédit Agricole è l’offerta di un conto deposito con un tasso annuo lordo del 4% per i primi 9 mesi. Inoltre, i nuovi clienti che aprono un conto entro il 29 febbraio e sottoscrivono la Carta Debit Visa possono ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Gestione smart

Crédit Agricole mette a disposizione dei clienti un’ app, disponibile su Apple AppStore e Google Play Store, che permette di gestire il proprio conto in modo completamente digitale dal proprio smartphone.

Sicurezza e flessibilità

Il conto include una Carta di debito Visa, gratuita per i primi due anni se richiesta in fase di apertura del conto. La carta offre funzioni avanzate di sicurezza, tra cui la possibilità di mettere la carta “in pausa” e di bloccarla in caso di furto o smarrimento. Inoltre, il servizio 3D Secure assicura la massima sicurezza negli acquisti online.

Consulenza personale

Con Crédit Agricole, ogni cliente avrà a disposizione un consulente dedicato, pronto ad assistere in ogni fase della gestione del conto, garantendo un servizio personalizzato e di alta qualità.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.