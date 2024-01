Crédit Agricole: conto senza canone e fino a 150€ in buoni Amazon

Il Conto Online di Crédit Agricole si propone come una soluzione bancaria digitale, pratica e ricca di vantaggi. Con la sua offerta a canone zero e la possibilità di ricevere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it, rappresenta un’opportunità interessante per i consumatori alla ricerca di un conto corrente online conveniente e ricco di incentivi.

Apri il tuo conto online con Crédit Agricole

Canone zero e buoni regalo Amazon.it

Il Conto Online di Crédit Agricole, offre canone zero per chi apre il conto entro il 29 febbraio 2024. Inoltre, i clienti possono ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it: 50€ all’apertura e con una transazione usando la Carta Debit Visa entro 60 giorni dall’apertura del conto, e fino a 100€ per ulteriori acquisti con la carta.

Il conto può essere gestito comodamente tramite l’App o l’Home Banking di Crédit Agricole e offre il supporto di un consulente dedicato, disponibile sia in filiale che a distanza, per aiutare i clienti nella gestione delle loro finanze e nelle proposte di investimento.

Il Conto Online di Credit Agricole garantisce la massima sicurezza nelle operazioni, con controlli in tempo reale tramite notifiche push e il Servizio 3D Secure per gli acquisti online. La Carta di debito Visa offre funzionalità avanzate come la gestione dei limiti di spesa e la possibilità di bloccarla in caso di furto o smarrimento.

Oltre al Conto Online, Crédit Agricole propone un Conto Deposito con un tasso del 4% annuo lordo per 9 mesi, sottoscrivibile entro il 31 gennaio 2024. Questo conto deposito si posiziona come un’opzione interessante per chi desidera far fruttare i propri risparmi.

Infine, per coloro che desiderano trasferire il proprio vecchio conto in Crédit Agricole, il servizio di trasferimento è gratuito. Questo include il trasferimento di bonifici ricorrenti, bonifici in entrata, utenze e saldo, facilitando il passaggio a Crédit Agricole.

Per conoscere l’offerta completa di Credit Agricole clicca qui.