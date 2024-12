Crédit Agricole, il down del 4 dicembre (aggiornamento)

Problemi in corso per Crédit Agricole. Come abbiamo potuto verificare anche in redazione, questa mattina l’accesso alla piattaforma di home banking non funziona. Non sappiamo quali siano le cause del down, ma quello seguente è il messaggio mostrato all’apertura dell’applicazione mobile, nel tentativo di effettuare l’autenticazione.

Attenzione. Si è verificato un errore. Si prega di riprovare più tardi.

Il down di Crédit Agricole del 4 dicembre 2024

L’esito è del tutto simile se si prova ad accedere all’home banking attraverso l’interfaccia desktop, navigando da computer sul sito ufficiale dell’istituto. Nel momento in cui è chiesto di autorizzare il riconoscimento passando dall’app su smartphone, si incontra il messaggio seguente.

Operazione non autorizzata. L’autorizzazione dell’operazione non è andata a buon fine. Si prega di riprovare.

L’errore è ribadito nel browser.

Qualcosa è andato storto.

Ciò significa che, al momento, è impossibile eseguire qualsiasi operazione, incluse quelle relative ai pagamenti e al controllo del saldo, senza dimenticare l’invio dei bonifici, le ricariche telefoniche e così via.

Al momento, non sono giunte comunicazioni ufficiali in merito al disservizio. Le segnalazioni raccolte dal portale Downdetector sono in aumento. Le prime sono comparse poco dopo le ore 07:00 di questa mattina. Manterremo aggiornato questo articolo con tutte le novità del caso.

Nelle ultime settimane, diversi istituti bancari hanno fatto registrare down, con conseguenze anche pesanti sull’operatività dei clienti. È accaduto più volte a Intesa Sanpaolo, l’ultima all’inizio di questa settimana.

Aggiornamento (04/12/2024, 09.23): l’app e il sito per l’accesso all’home banking di Crédit Agricole risultano ancora fuori uso. I messaggi di errore mostrati rimangono gli stessi visibili negli screenshot qui sopra.

Aggiornamento (04/12/2024, 09.50): trascorsa un’altra mezz’ora, la situazione è la stessa. Impossibile accedere ai conti ed eseguire operazioni.

Aggiornamento (04/12/2024, 10.24): il down è prolungato. Per qualcuno, prima della comparsa dell’errore, l’applicazione rimane diverso tempo in caricamento, come mostrato dallo screenshot qui sotto.

… articolo in aggiornamento