Crédit Agricole: fino a 250€ in buoni Amazon se lo apri ora

Diventa titolare di Conto Online di Crédit Agricole entro il 28 marzo e ottieni subito 250€ in buoni Amazon da spendere come vuoi, per qualsiasi tipologia di acquisto. Ma non finisce qui, perché la promo include anche un canone completamente gratuito e un consulente dedicato! Ecco cosa offre nel dettaglio.

Crédit Agricole: ottieni subito 250€ in buoni Amazon con Conto Online

Conto Online di Crédit Agricole è un conto corrente 100% digitale che puoi aprire in pochissimi minuti direttamente online. La nuova promo ti consente di ottenere 250€ in buoni Amazon, canone completamente gratuito e un consulente dedicato se diventi titolare entro il 28 marzo e, in fase di apertura, richiedi la carta di debito VISA.

Quest’ultima ha un canone gratuito per i primi due anni e ti consente di pagare sia in modalità contactless che tramite i portafogli digitali di Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, che ti consentono di pagare velocemente alla cassa dei negozi, senza la necessità di tirare fuori la carta. Hai dimenticato al momento il PIN? Lo visualizzi velocemente dall’app: basta un clic dalla sezione dedicata, da cui puoi naturalmente anche regolare i massimali di spesa e prelievo, oppure sospendere e riattivare la carta con la stessa immediatezza.

L’app Crédit Agricole per gestire il conto è disponibile per dispositivi Android e iOS e ti consente di controllare saldo e movimenti, oltre a fissare rapidamente un appuntamento in filiale, prenotare una chat con l’assistenza e il consulente, in modo da rimanere sempre in contatto con la banca, anche se non ci sono filiali nella tua zona, nonché inviare velocemente denaro tramite la tua rubrica ad altri titolari del conto, senza conoscere l’IBAN. Non mancano notifiche in tempo reale per ogni movimento effettuato.

Ottenere i 250€ in buoni Amazon è facile. Vai nella pagina ufficiale e diventa titolare, facendo clic su “Apri il conto” entro il 28 marzo. In fase di apertura, oltre a fornire i dati richiesti, seleziona la carta di debito e inserisci il codice promozionale VISA. Una volta aperto il conto, effettua una spesa con la carta per ottenere i primi 100€ e invita amici, attraverso il tuo codice promozionale, ad aprire Crédit Agricole per ottenere gli altri 150€.