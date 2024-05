Crédit Agricole: gestione smart e fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon

Crédit Agricole si distingue offrendo un conto online a canone zero. Questo prodotto non solo semplifica la gestione delle finanze quotidiane ma offre anche una serie di vantaggi promozionali che lo rendono particolarmente attraente.

Fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon

I nuovi clienti che sottoscrivono e utilizzano la carta di debito Crédit Agricole Visa possono ottenere fino a 100€ in buoni regalo Amazon.it. Questa offerta è valida entro il 30 maggio, inserendo il codice promozionale “VISA”.

Canone Zero

Il Conto Online di Crédit Agricole offre canone zero per i primi 9 mesi. Dopo questo periodo, il canone può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione, con un patrimonio superiore o uguale a 5.000€ o se si possiede un dossier titoli attivo. Il conto inoltre è a canone zero per tutti i clienti under 35 fino al compimento dei trentacinque anni.

Tecnologia e supporto

Oltre alla possibilità di gestire il conto completamente online, la Crédit Agricole offre anche un consulente personale, disponibile sia in filiale che a distanza. Questo significa che i clienti possono gestire le loro finanze comodamente da casa tramite l’app bancaria, ma hanno anche l’opzione di parlare con un consulente di persona o online per questioni più complesse.

Funzionalità all’avanguardia

Il Conto Online di Crédit Agricole è progettato per rendere la gestione del denaro il più semplice e veloce possibile:

Consulenza personalizzata : L’app permette di richiedere e fissare appuntamenti con il proprio consulente direttamente dall’app in pochi tap.

: L’app permette di richiedere e fissare appuntamenti con il proprio consulente direttamente dall’app in pochi tap. Transazioni immediate : Il conto offre funzionalità per pagare in tempo reale senza necessità di conoscere l’IBAN del destinatario.

: Il conto offre funzionalità per pagare in tempo reale senza necessità di conoscere l’IBAN del destinatario. Notifiche istantanee : L’app permette di ricevere aggiornamenti immediati sui movimenti del conto per tenere tutto sotto controllo.

: L’app permette di ricevere aggiornamenti immediati sui movimenti del conto per tenere tutto sotto controllo. Supporto continuo: Il supporto clienti è disponibile tramite chat direttamente dall’app e tramite numero verde.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.