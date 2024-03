Crédit Agricole: per te 250€ in buoni Amazon, non perdere l'occasione!

Sfrutta adesso l’occasione offerta da Crédit Agricole e diventa titolare in pochi minuti per ottenere ben 250€ in buoni Amazon da spendere per acquistare quello che vuoi! Ottieni anche un conto corrente con canone completamente azzerato, consulente dedicato e carta di debito VISA. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Crédit Agricole: 250€ in buoni Amazon e conto corrente completamente gratuito

Caratteristiche principali dell’offerta Crédit Agricole:

Canone zero : diventando titolare entro il 28 marzo, il canone del conto è completamente gratuito.

: diventando titolare entro il 28 marzo, il canone del conto è completamente gratuito. Carta di debito Visa Crédit Agricole : il conto è abbinato a una carta di debito VISA, che ti consente di utilizzare i portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagare all’istante, con smartphone o smartwatch, nelle casse dei negozi fisici. Oltre a ciò, la controlli come e quando vuoi dall’area privata dell’app o dell’homebanking, impostando i limiti periodici o sospendendola e riattivandola in pochi secondi. Se hai dimenticato il PIN, puoi visualizzarlo in qualsiasi momento sempre dall’area privata. La carta ha un canone gratuito per i primi due anni.

: il conto è abbinato a una carta di debito VISA, che ti consente di utilizzare i portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagare all’istante, con smartphone o smartwatch, nelle casse dei negozi fisici. Oltre a ciò, la controlli come e quando vuoi dall’area privata dell’app o dell’homebanking, impostando i limiti periodici o sospendendola e riattivandola in pochi secondi. Se hai dimenticato il PIN, puoi visualizzarlo in qualsiasi momento sempre dall’area privata. La carta ha un canone gratuito per i primi due anni. Buoni Amazon : riceverai fino a 250€ in buoni Amazon che puoi spendere per qualsiasi tipologia di acquisto.

: riceverai fino a 250€ in buoni Amazon che puoi spendere per qualsiasi tipologia di acquisto. Consulente dedicato e assistenza: potrai ricevere supporto personalizzato da un consulente dedicato o dall’assistenza direttamente tramite chat, basta prenotare dall’applicazione. Se non è quindi presente alcuna filiale nella tua zona, non avrai problemi a rimanere in contatto con la banca.

Come ottenere i buoni Amazon

Per approfittare dell’offerta Crédit Agricole e ricevere i buoni Amazon, richiedi il conto direttamente dalla pagina ufficiale entro la data indicata. Fai clic su “Apri il conto” e segui le procedure, inserendo il codice VISA quando selezioni la carta di debito, fornendo i dati personali, autenticandoti con bonifico o webcam e firmando i contratti alla fine.

Una volta aperto il conto e ricevuto la carta, effettua subito una transazione per ottenere 100€. Successivamente, invita fino a 6 amici per ricevere un massimo di 150€, per un totale di 250€ in buoni Amazon da spendere come vuoi!