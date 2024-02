Crédit Agricole: scegli il conto che ti da 150€ in buoni su Amazon

Non perderti l’opportunità offerta da Crédit Agricole e apri un conto corrente online entro il 29 febbraio, per avere sia un canone gratuito che anche 150€ in buoni da spendere su Amazon per qualsiasi acquisto. Con il conto avrai anche a disposizione un consulente interamente dedicato, insieme a una carta di debito VISA comoda da usare per le spese di tutti i giorni.

Crédit Agricole: diventa titolare e ottieni 150€ in buoni Amazon

Sfruttare i benefici della nuova promo è veramente semplice: ti basta diventa titolare di un conto Crédit Agricole entro il 29 febbraio, facendo da subito una transazione con la carta di debito VISA per ottenere i primi 50€. Il resto del 100€ ti verranno riconosciuti con i successivi acquisti.

La carta di debito VISA ti consente di utilizzare i portafogli digitali di Google Pay, Samsung Pay ed Apple Pay per pagare all’istante alle casse dei negozi fisici: non servirà tirare fuori la tua carta, ne inserire il PIN. Ti basta avvicinare il telefono al POS per pagare in maniera istantanea.

La carta è gratuita per i primi due anni e la metti in pausa quando vuoi dalla tua area privata. Sempre dalla sezione puoi visualizzare il PIN se lo hai dimenticato, nonché regolare i limiti periodici per spendere e prelevare presso gli ATM. Le tue transazioni sono protette dal servizio 3D Secure, con un codice OTP inviato via SMS al tuo dispositivo.

Il consulente dedicato offerto dalla banca può essere contattato tramite chat da homebanking o app, su prenotazione. Allo stesso modo è possibile contattare l’assistenza per qualsiasi tipologia di richiesta. La banca è sempre raggiungibile anche se non è presente una filiale nella tua zona o vicino casa tua.

Non perdere questa opportunità offerta da Crédit Agricole! Apri il tuo conto ora e ricevi subito i tuoi buoni Amazon. Ricorda, più utilizzi il tuo conto, più benefici otterrai. Quindi, perché aspettare? Approfitta di questa offerta oggi stesso.

