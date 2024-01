Crédit Agricole ti regala canone gratis e un consulente dedicato

Crédit Agricole ti permette di aprire un conto corrente con canone zero, consulente dedicato e una carta di debito VISA se lo apri entro il 29 febbraio. Ma non finisce qui, perché avrai anche la possibilità di ricevere fino a 150€ di buoni Amazon da spendere per qualsiasi acquisto! Ma scopriamo cosa offre nel dettaglio.

Crédit Agricole: 150€ in buoni Amazon che non puoi perdere

Il conto corrente di Crédit Agricole è completamente digitale, il che significa che può essere gestito facilmente sia da homebanking che da smartphone. Avrai a disposizione un consulente personale e una carta di debito VISA che puoi collegare ai portafogli digitali Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay per pagare all’instante nei negozi con smartphone e smartwatch.

Puoi ottenere i 150€ in buoni Amazon semplicemente diventando titolare del conto entro il 29 febbraio e utilizzando successivamente la carta per effettuare acquisti. Esegui subito la prima transazione per ottenere i primi 50€ e ottieni i rimanenti 100€ effettuando altri acquisti.

Con l’app gestisci tutto a portata di smartphone: metti in pausa o riattivi la carta quando vuoi, visualizzi il PIN se l’hai dimenticato e prenoti anche un appuntamento in filiale. E se nella tua zona non c’è ne una? Nessun problema! Puoi metterti in contatto tramite chat con il consulente o l’assistenza. Non manca ovviamente la sezione dove poter regolare i limiti mensili di spesa e prelievo. Naturalmente puoi fare tutto questo anche da homebanking.

Crédit Agricole è anche facile da aprire. Nella pagina ufficiale ti basta cliccare su “Apri il conto” per seguire la procedura online. Inserisci i tuoi dati personali e i documenti di riconoscimento, completando alla fine la verifica webcam o bonifico. Firma quindi i contratti digitali per attivare il conto e ricevere successivamente la carta direttamente a casa.

Apri ora il conto e non lasciarti scappare l’offerta, insieme al canone completamente gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.