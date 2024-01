Crédit Agricole ti regala fino 150€ da spendere su Amazon

Quale miglior conto prodotto finanziario di un conto corrente che ti regala un canone gratuito, un consulente dedicato e fino a 150€ di buoni da spendere su Amazon per i tuoi acquisti? Questo è quello che puoi avere se apri Crédit Agricole entro il 29 febbraio! Ma scopriamo la promo nel dettaglio.

Crédit Agricole: 150€ in buoni Amazon se lo apri entro il 29 febbraio

Quello di Crédit Agricole è un conto corrente 100% digitale. Puoi aprirlo entro il 29 febbraio 2024 e godere di un canone zero, insieme a un consulente dedicato e una carta di debito VISA con diversi vantaggi. Innanzitutto puoi collegarla ai portafogli digitali Google Pay o Apple Pay, per pagare all’istante con smartphone o smartwatch. Ovviamente la gestisci rapidamente dall’app o dall’homebanking, decidendo i limiti periodici per prelevare o spendere nei negozi fisici e online, nonché per sospenderla o riattivarla quando lo ritieni necessario.

Per ottenere i buoni da spendere su Amazon, non devi far altro che usare la carta con almeno una transazione non appena lo apri, ricevendo i primi 50€. Successivamente, effettua nuovamente acquisti con la carta per ottenere il resto dei 100€.

Tramite l’app, disponibile per smartphone Android e iOS, sarai anche in grado di fissare un appuntamento in filiale oppure entrare direttamente in contatto con l’assistenza o il consulente. La banca è in questo modo sempre raggiungibile e non sarà un problema se nella tua zona non è presente una filiale! Ricevi inoltre notifiche in tempo reale su tutti i movimenti e invii bonifici ai contatti della tua rubrica che fanno uso del conto, senza conoscere il loro IBAN.

Il conto di Crédit Agricole non è solo conveniente, ma anche incredibilmente facile da aprire. Puoi richiederlo in soli 5 minuti, seguendo la procedura dalla pagina ufficiale, per ricevere successivamente la carta direttamente a casa.

Non ti resta che aprire il conto e scoprire tutti i vantaggi che offre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.