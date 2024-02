Crédit Agricole: zero canone e fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it

Crédit Agricole presenta un conto corrente online conveniente, arricchito da servizi digitali avanzati e un’assistenza dedicata. Con la promozione, valida fino al 29 febbraio 2024, Conto Online Crédit Agricole offre canone zero, un tasso di interesse vantaggioso sul conto deposito, e la possibilità di ottenere fino a 150€ in buoni regalo Amazon.it.

Apri online il tuo Conto Crédit Agricole

Zero canone e consulenza dedicata

Il Conto Online di Crédit Agricole è disponibile a canone zero per i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 29 febbraio 2024. In aggiunta, Crédit Agricole fornisce un consulente dedicato per assistere i clienti nelle loro esigenze bancarie e finanziarie, facilitando anche la chiusura del vecchio conto corrente prendendosene carico.

Fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it

I nuovi clienti che aprono un Conto Online e sottoscrivono la Carta Debit Visa possono beneficiare di buoni regalo Amazon.it fino a un valore di 150€. Questo incentivo è suddiviso in 50€ garantiti all’apertura del conto e effettuando almeno una transazione con la carta entro 60 giorni dall’attivazione e fino a 100€ aggiuntivi in base all’utilizzo della carta.

Innovazioni digitali e sicurezza

L’offerta di Crédit Agricole include l’accesso a una app bancaria pratica e funzionale. L’app di Crédit Agricole permette di gestire il conto in modo intuitivo, fissare appuntamenti con il consulente, e ricevere notifiche istantanee sui movimenti del conto. Inoltre permette di gestire le carte di pagamento, impostandone i limiti di spesa e offrendo la possibilità di metterle in “pausa” o bloccarle direttamente da smartphone in caso di furto o smarrimento.

Tasso del 4% sul Conto Deposito

Per chi è interessato a un conto deposito, Crédit Agricole offre un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 9 mesi, a condizione che il conto venga sottoscritto entro il 29 febbraio 2024.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.