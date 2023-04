Come vedere Cremonese-Atalanta in streaming

Cremonese-Atalanta riaccende la Serie A, dopo le due settimane di stop per le gare della nazionali che hanno vista impegnata anche l’Italia. In scena allo stadio Zini per la giornata 28 del campionato, con fischio d’inizio in programma alle ore 15:00 di sabato 1 aprile, sarà diretta dall’arbitro Marinelli trasmessa in esclusiva su DAZN. In campo grigiorossi e nerazzurri, per l’ennesimo capitolo di una rivalità alimentata anche dalla vicinanza geografica tra i due club.

Serie A: guarda Cremonese-Atalanta in streaming

I tifosi delle due squadre lombarde possono guardare la partita in diretta streaming sulla piattaforma con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico affidato a Emanuele Giaccherini. Ricordiamo che l’accesso alla piattaforma è consentito da qualsiasi dispositivi, da casa così come in mobilità.

Entrambi i team sono a caccia di punti importanti, seppur con obiettivi differenti. I padroni di casa, ultimi, per continuare a sperare in una salvezza che sembra comunque ormai molto difficile, gli ospiti per rimanere agganciati al sesto posto in classifica e guadagnare così la qualificazione alle prossime coppe europee.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Ballardini e Gasperini, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri, Tsadjout, Dessers;

Atalanta (3-4-3): Musso, Toloi, Palomino, Scalvini, Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle, Lookman, Hojlund, Boga.

I pronostici sono in favore dei nerazzurri, con il 58% di probabilità assegnate alla vittoria della Dea. Solo il 18% per i grigiorossi, mentre il restante 24% è per il pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Chi si trova all’estero e vuol vedere Cremonese-Atalanta con telecronaca in italiano può contare sulla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma. Collegandosi attraverso reti sconosciute, aperte o condivise, ad esempio quelle degli alberghi, è però bene prestare attenzione al fattore sicurezza.

Anche per lo streaming, così come per qualsiasi altra attività online vale la regola d’oro della cybersecurity: proteggere sempre dati e privacy. A tal proposito, può tornare utile una soluzione all-in-one come quella fornita da NordVPN (oggi in forte sconto) che, oltre a una Virtual Private Network globale, include un antivirus costantmente aggiornato, il blocco automatico del tracciamento, un gestore delle password e spazio crittografato sul cloud per il backup o il trasferimento di documenti e contenuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.