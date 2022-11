Come vedere Cremonese-Milan in streaming (Serie A)

Cremonese-Milan vede andare in scena allo stadio Zini una sfida tra due squadre alla disperata ricerca di punti, ma con obiettivi molto differenti. I grigiorossi, neopromossi, hanno bisogno di un risultato utile per uscire dalla zona retrocessione, mentre i rossoneri per rimanere agganciati alle posizioni più alte della classifica e non lasciar fuggire la capolista Napoli. Il pallone inizierà a rotolare sull’erba alle ore 20:45 di martedì 8 novembre.

Cremonese-Milan: guarda la partita in diretta streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini. Ancora, il match è trasmesso su Sky Q e attraverso l’offerta di TIMVISION.

In classifica, i grigiorossi è al penultimo posto con 6 punti (insieme alla Sampdoria), davanti solo al Verona. I rossoneri si trovano invece al secondo posto con 29 punti, dietro solo alla capolista Napoli che guida il campionato. Ecco quali sono le probabili formazioni in campo dal primo minuto, schierate dai tecnici Alvini e Pioli.

Cremonese: Carnesecchi, Aiwu, Bianchetti, Vasquez, Sernicola, Meitè, Ascacibar, Pickel, Valeri, Okereke, Buonaiuto;

Milan: Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo Tourè, Bennacer, Tonali, Messias, De Katelaere, Rafael Leao, Origi.

C’è la possibilità di guardare la sfida con telecronaca in italiano anche se ci si trova all’estero. Come? Non bisogna far altro che connettersi attraverso il servizio NordVPN (oggi al 63% di sconto) che permette di ottiene un indirizzo IP del nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.