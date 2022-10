Come vedere Cremonese-Napoli in streaming (Serie A)

Cremonese-Napoli mette una di fronte all’altra una squadra neopromossa e la prima in classifica. Una sfida di certo non semplice, quella che attende i grigiorossi di fronte al loro pubblico, impegnati ad arginare il gioco spettacolare e a tratti incontenibile espresso dai partenopei, protagonisti fin qui di un cammino in Serie A quasi perfetto. Il calcio d’inizio è in programma per domenica 9 ottobre alle ore 18:00.

Cremonese-Napoli (Serie A): guardala in diretta streaming

Per guardare la partita in streaming non bisogna far altro che collegarsi alla diretta su DAZN. Lì, il match è anticipato da un ricco pre-match con collegamenti dal terreno dello Zini, analisi e approfondimenti. La telecronaca è affidata alla voce di Edoardo Testoni, mentre al commento tecnico lo affianca Marco Parolo. Come sempre, ricordiamo che l’accesso alla piattaforma è consentito anche attraverso Sky Q e come parte dell’offerta di TIMVISION

Alvini e Spalletti dovrebbero schierare le seguenti formazioni per il calcio d’inizio, di fatto confermando gli 11 visti nelle ultime uscite.

Cremonese: Radu, Hendry, Bianchetti, Lochoshvili, Sernicola, Meité, Ascacibar, Valeri, Pickel, Dessers, Okereke;

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

La Serie A non è il solo punto di forza del catalogo accessibile con un abbonamento a DAZN. Gli amanti dello sport trovano anche il grande calcio internazionale oltre a tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori, senza dimenticare show, interviste, approfondimenti e produzioni originali.

Chi vuole guardare il match dall’estero lo può fare semplicemente allo streaming mediante NordVPN (oggi al 65% di sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP italiano utile per avviare la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.