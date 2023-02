Come vedere Cremonese-Roma in streaming

Cremonese-Roma vede andare in scena allo Zini un match da potenziale testacoda: i padroni di casa, in fondo alla classifica, ospitano la terza forza del campionato nel tentativo di strapparle punti fondamentali nella lotta salvezza. Ben altri obiettivi invece nel mirino degli ospiti. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio lombardo alle ore 18:30 di martedì 28 febbraio.

Serie A: guarda in streaming Cremonese-Roma

Ai tifosi che desiderano guardare la partita segnaliamo la diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Edoardo Testoni, affiancato da Massimo Gobbi per il commento tecnico.

Da uno sguardo alla classifica potrebbe sembrare il proverbiale match già deciso in partenza, ma occhio ai grigiorossi, che di fronte al loro pubblico sono già riusciti a mettere in difficoltà diverse big, nonostante siano ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Al momento sono ultimi, con soli 9 punti raccolti in 23 gare. Terzo posto invece per i giallorossi, con 44 punti come il Milan che li segue.

Queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori, Ballardini e Mourinho.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi, Ferrari, Aiwu, Lochoshvili, Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meite, Valeri, Afena-Gyan, Okereke;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Celik, El Shaarawy, Pellegrini, Abraham.

