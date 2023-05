Come vedere Cremonese-Spezia in streaming (Serie A)

Cremonese-Spezia non deciderà né lo scudetto né l’accesso alla prossima Champions League, ma è una partita da cui passa il futuro di tre squadre in lotta per salvarsi: le due in campo allo Zini e il Verona. La partita, valida per la giornata 34 della Serie A, va in scena alle 20:45 di sabato 6 maggio e può essere guardata in diretta streaming da qualsiasi dispositivo.

Serie A: guarda Cremonese-Spezia in streaming

Situazione critica per entrambe le squadre. La classifica vede i grigiorossi penultimi a 21 punti, in piena zona retrocessione. A quota 27 invece i bianconeri, quartultimi, ma appaiati ai gialloblu che rischiano invece di scivolare in B. In gioco c’è il destino di tutto il trio, in vista della prossima stagione.

Sono due le opzioni a disposizione dei tifosi per guardare la partita: lo streaming su DAZN con la telecronaca affidata ad Alberto Santi e il commento tecnico alla voce di Sergio Floccari oppure la diretta trasmessa su Sky e NOW.

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Ballardini e Semplici, dovrebbero schierare al fischio d’inizio così da approcciare la gara nel migliore dei modi.

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi, Sernicola, Bianchetti, Vasquez, Valeri, Meitè, Galdames, Castagnetti, Buonaiuto, Dessers, Okereke;

Spezia (4-3-3): Dragowski, Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca, Bourabia, Ekdal, Bastoni, Verde, Shomurodov, Gyasi.

Secondo i pronostici, i padroni di casa hanno più possibilità (41%) di agguantare la vittoria (31% per gli ospiti e 28% all’eventuale pareggio).

Come guardare la partita dall’estero

Anche dall’estero è possibile guardare lo scontro salvezza Cremonese-Spezia in diretta con telecronaca in italiano: a consentirlo è la portabilità transfrontaliera delle due piattaforme.

Se la connessione passa da reti potenzialmente non sicure (come quelle condivise degli alberghi) attenzione però alla sicurezza: per lo streaming, così come per qualsiasi altra attività online, è bene proteggere dati e privacy con una soluzione dedicata come quella offerta da NordVPN (oggi in forte sconto) che include una Virtual Private Network globale, un gestore delle password, un antivirus sempre aggiornato e molto altro ancora.

