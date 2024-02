Crescita record per il Bitcoin: massimo storico in arrivo? Cosa sta succedendo

Continua la crescita record del Bitcoin che, da qualche settimana, ha iniziato una corsa che sta portando il valore della criptovaluta molto vicino al suo record storico. Nella giornata di oggi, infatti, il Bitcoin ha superato quota 57.000 dollari, valore raggiunto l’ultima volta nel 2021.

A spingere la crescita è il mercato che si sta preparando al prossimo halving, procedura che comporterà un dimezzamento delle ricompense legate al mining. Nei mesi successi ai tre precedenti halving (operazione che si ripete ogni quattro anni, l’ultima volta è avvenuta nel 2020), la criptovaluta ha sempre registrato un aumento importante del suo valore.

Il prossimo halving è in programma ad aprile 2024. Anche se non c’è alcuna certezza in merito all’andamento futuro, il mercato sembra aver deciso. La quotazione del Bitcoin ha, quindi, raggiunto il suo picco massimo dal 2021.

Cosa spinge la crescita del Bitcoin?

Come sottolineato in apertura, la crescita del Bitcoin potrebbe essere legata all’imminente halving e alla volontà degli investitori di sfruttare gli effetti positivi della procedura che, in passato, ha contribuito in modo significativo all’aumento del valore della cripto.

Bisogna specificare, in ogni caso, che non c’è alcuna garanzia che il Bitcoin cresca davvero dopo l’halving. Molti investitori, con l‘obiettivo di un guadagno significativo (ci sono stime che anticipano un raddoppio del valore del Bitcoin), stanno giocando d’anticipo.

