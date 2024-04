Criptovalute: i buoni motivi per scegliere Coinbase

La possibilità di effettuare gratuitamente un deposito in euro sul conto è solo uno dei buoni motivi che ci portano a suggerire di scegliere Coinbase per le proprie criptovalute. L’opzione è offerta grazie al supporto del circuito europeo SEPA che permette di trasferire i fondi direttamente dalla propria banca, senza dover far fronte al pagamento di commissioni.

Coinbase: cosa offre per le criptovalute

Non c’è solo Bitcoin: ci sono oltre 200 asset tra i quali scegliere, per comporre e diversificare il proprio portafoglio, da Ethereum a Solana, passando da XRP, Dogecoin, Cardano, SHIBA INU e molti altri solo per citarne alcuni tra i più noti. Ogni operazione può essere effettuata in modo semplice e intuitivo dal display dello smartphone, attraverso un’applicazione studiata per facilitare le attività, anche per i neofiti che si avvicinano a questo ambito. Inoltre, la tutela delle proprietà dei clienti è garantita da un programma di gestione del rischio sicuro e articolato. Tutti i dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

L’affidabilità di Coinbase è testimoniata sia dalla registrazione del servizio in Italia presso il Registro Operatori Valute Virtuali dell’Organismo Agenti e Mediatori che dalla quotazione in borsa avvenuta nel 2021 al Nasdaq. Inoltre, un team di assistenza è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e per fornire aiuto in caso di necessità. Si tratta di una delle realtà più longeve del settore, fondata nell’ormai lontano 2012 negli Stati Uniti.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di entrare a far parte della comunità italiana legata alla piattaforma, unendosi al canale Telegram dedicato, popolato e animato dai suoi membri, per essere sempre aggiornati sulle notizie provenienti dal mondo della finanza decentralizzata. Per saperne di più rimandiamo al sito ufficiale.