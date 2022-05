Criptovalute, e anche oggi si rimbalza domani

Qualcuno vede luce in fondo al tunnel? Se si, faccia un fischio. Perché ormai da giorni sono in molti a chiedersi dove sia il fondo del pozzo in cui sono finite le criptovalute, ma ancora il famigerato rimbalzo non è arrivato.

Arriverà domani? Forse, come tutti i giorni.

Rimbalzo cercasi

Anche oggi bisogna scorrere un bollettino incredibile che prosegue linearmente una caduta che si fa sempre più profonda:

Bitcoin -9%

Ethereum -17%

Tether -1% (cono scostamenti molto ampi al di sotto della parità)

XRP -20%

Cardano -24%

Solana -22%

Dogecoin -20%

Polkadot -17%

E poi c’è LUNA, completamente scomparsa dai radar, formalmente polverizzata: da 100 a 0,01 in un mese. Addio.

Su Twitter l’hashtag #cryptocrash continua a restare in tendenza perché la tendenza continua a perseguitare i risparmiatori: una caduta continua e duratura che sta comprimendo l’intero comparto al ritmo di oltre il 10% al giorno, cancellando la fiducia residua nelle altcoin e concentrando sempre di più l’utenza sulla leadership del Bitcoin.

Analisti di ogni tipo ed estrazione stanno tentando di portare avanti analisi di lungo periodo, visto che il breve è ormai diventato molto complesso da interpretare ed il lungo di solito accetta qualsiasi ipotesi: lo stesso Bitcoin si è fermato in pianta stabile sotto la soglia critica dei 30 mila dollari e la resistenza ad una caduta ulteriore è semplicemente legata al fatto che i trasferimenti su questa valuta ne sta sostenendo in parte il valore. Ma i fondamentali (se tali si possono definire) sono stati erosi su ogni fronte: la bussola si è persa, la caduta continua, l’ideale è dimenticato e la speculazione ha annebbiato ogni capacità previsionale.

🚨Siamo alla 2° perdita realizzata più pesante nella storia di #Bitcoin 🤯 pic.twitter.com/jCx3U94Qgj — Federico Ronzoni (@RonzoFede) May 12, 2022

Rimbalzo cercasi: può essere questo il segnale di allentamento. Non basteranno pochi punti percentuali, però, perché troppo profonda è la ferita e troppo grande la caduta di fiducia. Serve un rimbalzo corposo e convincente, tale da solleticare le speranze di quanti intendono investire oggi per approfittare di un mercato finalmente sgonfiatosi di valore e riempitosi di ipotetiche opportunità. Il condizionale è d’obbligo e non tutti saranno immediatamente pronti a cogliere di nuovo la sfida, anche perché in questo momento chi ha riversato denaro ha i wallet che piangono.

Nel frattempo la giornata chiude di nuovo in profondo rosso. E anche oggi si rimbalza domani. Forse.

